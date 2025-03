Roczna deklaracja podatkowa PIT i CIT - na co zwrócić uwagę?

Zbliża się termin składania rocznych deklaracji podatkowych za rok 2024. Przedsiębiorcy, szczególnie z sektora mikro, małych i średnich firm, przygotowują się na to obowiązkowe zadanie. Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl podpowiada, na co zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji PIT i CIT oraz jakie zmiany w przepisach dotyczące rozliczeń podatkowych obowiązują od 2025 roku.

Przeczytaj także: Podatki 2025 - najważniejsze zmiany i jak się do nich przygotować?

Nowości w rozliczeniach – kasowy PIT

Kasowy PIT to zmiana, na którą czekało wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy borykają się z opóźnionymi płatnościami. Teraz, podatek będą musieli zapłacić dopiero po otrzymaniu zapłaty, co pozwoli im na lepszą kontrolę nad płynnością finansową – ocenia Beata Tęgowska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. czarny_bez - Fotolia.com Zbliża się termin składania rocznych deklaracji podatkowych za rok 2024 Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność jako osoby fizyczne, mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L do 30 kwietnia 2025 r. Z kolei spółki kapitałowe oraz inne osoby prawne, które muszą rozliczyć się z podatku dochodowego, składają deklarację CIT-8 do końca marca 2025 roku.

Zmiany w składce zdrowotnej

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, minimalna składka zdrowotna będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Dzięki temu składki zdrowotne będą niższe, co stanowi korzystną zmianę przede wszystkim dla mikro i małych firm – podkreśla ekspertka Systim.

Podatek od nieruchomości – zmiany w deklaracjach

W 2025 roku przedsiębiorcy muszą dostosować swoje deklaracje do nowych definicji obiektów budowlanych ujętych w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto, z uwagi na zmiany, przedsiębiorcy mają prawo złożyć deklarację do 31 marca 2025 roku, jednak dotyczy to tylko tych, którzy w terminie do końca stycznia 2025 roku, złożyli stosowne zawiadomienie aby skorzystać z dłuższego terminu – przypomina Beata Tęgowska.

Zwolnienie z VAT dla małych firm działających w UE

W Polsce przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia w innych krajach UE, muszą złożyć zgłoszenie do Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Dzięki temu zwolnieniu małe firmy działające w międzynarodowym obrocie będą mogły uniknąć dodatkowych formalności związanych z VAT-em – informuje ekspertka.

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przedsiębiorcy, których roczne przychody przekroczą 2,5 miliona euro (wzrost z 2 milionów euro), będą zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Zmiana ta dotyczy przedsiębiorstw, które do tej pory prowadziły uproszczoną ewidencję – wyjaśnia ekspertka w Systim.pl

Przeczytaj także: Ważne limity dla prowadzących działalność gospodarczą w 2024 roku

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność jako osoby fizyczne, mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L do 30 kwietnia 2025 r. Z kolei spółki kapitałowe oraz inne osoby prawne, które muszą rozliczyć się z podatku dochodowego, składają deklarację CIT-8 do końca marca 2025 roku.Przedsiębiorcy, jak i pozostali podatnicy, mają możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). Jeśli przedsiębiorca nie dokona zmiany, w zeznaniu PIT za 2024 r. zostanie automatycznie uwzględniona ta OPP, która była wykorzystywana w poprzednim roku.Zbliżający się termin składania PIT i CIT wiąże się z istotnymi zmianami w przepisach podatkowych. Warto przygotować się na zmiany dotyczące m.in. kasowego PIT, składki zdrowotnej, podatku od nieruchomości czy zwolnienia z VAT, aby w pełni wykorzystać dostępne ułatwienia i uniknąć ewentualnych sankcji. Co warto wiedzieć?Od stycznia 2025 roku przedsiębiorcy, którzy składają roczną deklarację podatkową, będą mogli skorzystać z kasowego PIT . To innowacyjne rozwiązanie pozwala na odroczenie momentu zapłaty podatku dochodowego do chwili, gdy przedsiębiorca otrzyma zapłatę od swojego kontrahenta. Zasadniczo, do tej pory podatek dochodowy płacono w momencie wystawienia faktury lub wykonania usługi, niezależnie od terminu zapłaty. 2025 rok to też zmiany dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców . Jednym z kluczowych rozwiązań jest obniżenie minimalnej podstawy do wyliczania składki zdrowotnej.Zmieniają się również przepisy dotyczące podatku od nieruchomości.Od 2025 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w innych krajach UE, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem, że ich roczny obrót nie przekroczył 100 tys. euro. Warunkiem zwolnienia będzie również spełnienie określonych przepisów rejestracyjnych w państwie, w którym firma prowadzi działalność.Od 2025 roku wzrasta także limit przychodów, po przekroczeniu którego firmy będą zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.