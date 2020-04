Spłata kredytu i zakup domu jako cele mieszkaniowe?

Wydatki na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości nie są wydatkami na cele mieszkaniowe. Celem takim jest natomiast zakup nowego domu, który będzie położony w Polsce i będzie służył zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.04.2020 nr 0115-KDIT2.4011.55.2020.2.KC.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alexander Raths - Fotolia.com Kredyt hipoteczny nie zawsze jest celem mieszkaniowym Spłata kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości nie jest celem mieszkaniowym. W związku z tym nie pomniejszy podatku należnego od sprzedaży takiej nieruchomości. Celem takim jest natomiast zakup innego domu, który ma służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podatnika.

W 2017 r. małżonkowie zakupili dom za 386.000 zł – w całości ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego . Obecnie dom ten zamierzają sprzedać, a uzyskane z tej czynności pieniądze (ok. 610 tys. zł) przeznaczyć na spłatę powyższego kredytu hipotecznego (ok. 370 tys. zł) i zakup nowego domu (ok. 240 tys. zł).Nowy dom/mieszkanie będzie służył rodzinie małżonków jako dom mieszkalny. Wydatkowanie środków jak i samo nabycie nie nastąpi później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie. Nowy dom/mieszkanie będzie położony w Polsce.Zadano pytanie, czy taki sposób rozdysponowania środków ze sprzedaży obecnego domu pozwoli na ich pełne rozliczenie w ramach ulgi mieszkaniowej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: