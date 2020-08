Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy ma charakter gwarancyjny. W związku z tym, gdy główny wykonawca nie wypłaci podwykonawcom należnych im wynagrodzeń i ogłosi upadłość, zaś ci upomną się o swoje pieniądze od inwestora, ten wypłaconych środków nie zaliczy do kosztów podatkowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.08.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.209.2020.2.IZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. auremar - Fotolia.com Roboty budowlane Gdy umowa jest zawarta z głównym wykonawcą, to faktury przez niego wystawione mogą stanowić podstawę do ujęcia wydatków w kosztach

Wnioskodawca planował budowę nieruchomości . Skorzystał w tym zakresie z usług głównego wykonawcy (zawarł z nim https://www.podatki.egospodarka.pl/164985,Kary-umowne-za-spoznione-roboty-budowlane-poza-kosztami-podatkowymi,1,70,1.html umowę o roboty budowlane>), który do wykonania poszczególnych usług budowlanych tej inwestycji zatrudnił podwykonawców, o czym wnioskodawca został poinformowany. Inwestor (wnioskodawca) wpłacił też głównemu wykonawcy zaliczkę na poczet przyszłych prac.W toku inwestycji wobec głównego wykonawcy zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Nadto – pomimo otrzymania zaliczki od inwestora, nie regulował on swoich zobowiązań wobec podwykonawców za wykonane etapy budowy (wartość zaliczki przekraczała wartość wykonanych prac). W związku z powyższym podwykonawcy skorzystali z art. 467kodeksu cywilnego (mówiącego o odpowiedzialności solidarnej głównego wykonawcy i inwestora) i wystąpili do wnioskodawcy z żądaniami o wypłatę należnego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.Wnioskodawca zawarł z podwykonawcami pozasądowe i sądowe ugody, na mocy których zobowiązał się do wypłacenia należnych podwykonawcom pieniędzy oraz zaczął ich wypłatę. Roszczenie o wypłatę tych świadczeń inwestor zgłosił jako wierzytelność do masy upadłościowej generalnego wykonawcy. Jednakże z uwagi na stan masy upadłościowej przewiduje, że z uwagi na stan tej masy upadłościowej, jego roszczenie nie zostanie zaspokojone w ogóle albo w niewielkiej części.Inwestycja została dokończona przez innego generalnego wykonawcę. Pozwolenie na użytkowanie budynku zostało wydane w marcu 2018 r.Zadano pytanie, wydatki poniesione na zapłatę wynagrodzeń podwykonawców stanowią u inwestora koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: