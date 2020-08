Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

Gdy dochody niepełnosprawnego dziecka przekraczają dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego, rodzic nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.08.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.441.2020.2.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Córka wnioskodawcy jest osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2019 r. wskutek wypadku na warsztatach terapii zajęciowej, doznała urazu twarzoczaszki, głównie nosa i ubytku przednich zębów. Córkę poddano niezbędnemu leczeniu, niestety nie udało się uratować jej zębów. Po utracie części uzębienia córce pogorszyła się mowa. W celu jej polepszenia lekarz stomatolog zalecił wstawić most cyrkonowy 6-zębowy. Po wstawieniu ww. mostu cyrkonowego i przeprowadzeniu rehabilitacji u logopedy córce wnioskodawcy polepszyła się mowa.Wnioskodawca jest emerytem uzyskującym dochody opodatkowane skalą podatkową . Orzeczenie o niepełnosprawności córki zostało wydane w lutym 2012 r. Córka pozostaje na utrzymaniu wnioskodawcy – uzyskuje wyłączne dochody z renty socjalnej w wysokości 14.159 zł 60 gr (PIT-40A). Wydatki na most cyrkonowy zostały poniesione przez wnioskodawcę w 2019 r. z własnych środków. Nie korzystał on w tym zakresie z dofinansowania ani też nie otrzymał zwrotu poniesionych wydatków.Zainteresowany zadał pytanie, czy zakup ten może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów