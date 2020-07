Kary umowne za spóźnione roboty budowlane poza kosztami podatkowymi

Zapłata kary za nieterminowe wykonanie umowy jest karą za wadliwe wykonanie usługi i nie może zostać zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.07.2020 r. nr 0112-KDWL.4011.6.2020.2.TW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andreas Karelias - Fotolia.com Termin zawalił kontrahent a Ty zapłacisz karę za opóźnienie robót Kontrahent spóźnia się z Twoim zamówieniem, przez co Ty także masz opóźnienie, za który zamawiający naliczy Ci karę umowną? Jej wartości nie zaliczysz do kosztów podatkowych, mimo że opóźnienie takie nie powstało z Twojej winy. Dla fiskusa mamy tutaj do czynienia z wadliwym wykonaniem usługi, a kara za nie jest wyłączona z kosztów.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca wykonuje usługi budowlane . W październiku 2019 r. podpisał z gminą umowę na realizację określonej usługi. Umowa zawierała ostateczną datę wykonania robót oraz informację o karze umownej za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.Niezbędne materiały do realizacji usługi firma zamówiła w hurtowni, która pomimo zapewnień o szybkim ich dostarczeniu oraz wielokrotnych interwencji wnioskodawcy, ostatecznie dostarczyła towar z dużym opóźnieniem. Z tego też względu wywiązanie się z zawartej z gminą umowy na czas nie było możliwe, a zamawiający nie wyraził zgody na zmianę przyjętego terminu.Ostatecznie usługa została odebrana przez zamawiającego w lutym 2020 r. bez uwag. Wnioskodawca wystawił za swoje usługi fakturę na kwotę 210.000 zł, a zamawiający w lutym 2020 r. wystawił na wnioskodawcę dwie noty obciążeniowe na łączną kwotę 134.600 zł, naliczając karę za nieterminowe wykonanie usług oraz odszkodowanie za utratę dotacji celowej w kwocie 80.000 zł. Po wystawieniu not obciążeniowych, inwestor pomniejszył zapłatę za fakturę o wartość obciążeń, co skutkowało automatycznym zapłaceniem przez firmę kar umownych Zadano pytanie, czy zapłacone kary umowne w wysokości 134.600 zł za nieterminowe wykonanie usługi podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów