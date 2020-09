Laptopy dla uczniów w podatku VAT

E-szkoła w podatku VAT

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, rozlicza podatek VAT tylko w stosunku do tych czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli zaś działa w ramach zadań własnych, podatku tego nie rozlicza. Oznacza to, że przy wykonywaniu takich zadań VAT nie jest naliczany, a z drugiej strony od zakupów związanych z tymi zadaniami nie można go odliczyć.