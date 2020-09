Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika jest opodatkowany

Dokonany na rzecz pracowników zwrot poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania, na podstawie właściwej umowy, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, niebędących podróżami służbowymi, stanowi po stronie pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe w interpretacji indywidualnej z dnia 02.09.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.488.2020.1.ES.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. tostphoto - Fotolia.com Jazdy lokalne samochodami prywatnymi pracowników gimny z podatkiem dochodowym Tylko w określonych przez ustawodawcę sytuacjach zwrot kosztów wykorzystywania w celach służbowych samochód prywatnych pracowników w jazdach lokalnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienia tego nie stosuje się do pracowników gminy. Dlatego gmina dokonując zwrotu takich kosztów, winna go doliczyć do przychodów pracownika i opodatkować.

W celu realizacji zadań własnych gminy i swoich obowiązków służbowych , jej pracownicy muszą często przemieszczać się w terenie. Gmina nie ma jednak wystarczającej floty samochodów. Dlatego też zawiera z pracownikami umowy w sprawie korzystania z ich prywatnych samochodów do celów służbowych Zgodnie z zawartymi umowami pracownicy wyrażają zgodę na używanie własnych prywatnych samochodów do odbywania przejazdów na obszarze wskazanym jako ich miejsce pracy, celem wykonywania zadań służbowych. Wyjazdy te nie spełniają jednak definicji podróży służbowej Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w formie rozliczenia ewidencji przebiegu pojazdu w kilometrach, potwierdzonych przez przełożonego pracownika oraz odpowiedniej stawki wynikającej z przepisów prawa tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wyjazdy realizowane są na potrzeby gminy, a w szczególności jej mieszkańców. Dotyczą bardzo wielu spraw życia codziennego, jak i czynności mających wpływ na rozwój gminy - od bieżących interwencji do realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.Zadano pytanie, czy wypłacane pracownikom kwoty tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez nich w związku z wykorzystywaniem prywatnych samochodów do celów służbowych stanowią przychód podatkowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów