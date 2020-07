Odliczenie VAT od zakupu mieszkania

Jeżeli część zakupionego mieszkania będzie służyć wyłącznie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT-em, to w tej części nabywca ma prawo do odliczenia tego podatku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.07.2020 r. nr 0114-KDIP4-1.4012.69.2020.6.RMA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. nito - Fotolia.com Gdy mieszkanie służy firmie, możesz odliczyć VAT od jego zakupu Ustawa o VAT pozwala na odliczenie podatku naliczonego w takiej części, w jakiej dokonany zakup służy działalności opodatkowanej. Jeżeli zatem 50% powierzchni nabytego mieszkania ma służyć prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT-em, to w takiej części nabywca ten podatek będzie mógł odliczyć.

Wnioskodawca z początkiem marca 2020 r. wznowi działalność gospodarczą i zarejestruje się do podatku VAT. W maju 2019 r. zakupił mieszkanie , które w 50% będzie zaspokajać jego potrzeby mieszkaniowe , a w 50% będzie służyć prowadzonej działalności gospodarczej (zostanie w tym celu stosownie przebudowane). Mieszkanie ma zostać oddane do użytku w lutym 2021 r. obecnie zainteresowany wpłaca kolejne transze na budowę.Wnioskodawca zadał pytanie, czy przysługuje mu prawo do odliczenia połowy VAT z faktur dokumentujących zakup mieszkania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów