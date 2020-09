Zakup gospodarstwa rolnego: PCC gdy wykorzystany limit pomocy de minimis

W sytuacji, gdy małżonkowie pozostający w ustawowej wspólności majątkowej nabyli gospodarstwo rolne do majątku wspólnego, zaś jeden z tych małżonków wykorzystał przysługujący mu limit pomocy de minimis, to zakup taki będzie opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.09.2020 r. nr 0111-KDIB2-2.4014.116.2020.2.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Małżonkowie prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne o powierzchni 22,7915 ha. Istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa. W 2017 r. małżonkowie nabyli w drodze licytacji komorniczej gospodarstwo rolne o powierzchni 9,1209 ha, które to zostanie włączone do już posiadanego gospodarstwa rolnego i stanie się jego integralną częścią. W rezultacie powiększone gospodarstwo będzie miało powierzchnię 31,9124 ha.Małżonkowie będą prowadzić gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat od daty jego powiększenia. Wnioskodawczyni w ostatnich trzech latach kalendarzowych nie korzystała z pomocy de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9). Jej mąż natomiast wykorzystał limit pomocy de minimis w rolnictwie.Kwota zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie mieściła się w kwocie (limicie) pomocy de minimis w rolnictwie, o której mowa w ww. rozporządzeniu.Zadano pytanie, zakup gospodarstwa rolnego będzie zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów