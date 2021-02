Mieszkanie w darowiźnie od siostry i szwagra bez podatku?

Szwagier to dalsza rodzina ale mieszkanie może darować © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Dokonanie darowizny lokalu mieszkalnego przez siostrę na rzecz podatnika, z majątku wspólnego siostry podatnika i jej męża, za zgodą męża, jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.02.2021 r. nr 0111-KDIB2-2.4015.112.2020.1.DR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Siostra wnioskodawcy zamierza podarować mu lokal mieszkalny należący do niej oraz jej męża. Mieszkanie to małżonkowie kupili w 2002 r. Szwagier nie będzie stroną umowy darowizny a jedynie zaakceptuje tę. Darowizna mieszkania nastąpi aktem notarialnym spisanym pomiędzy wnioskodawcą a jego siostrą, w którym przekaże mu ona mieszkanie, na co szwagier wyrazi zgodę w tym samym akcie notarialnym.

Siostra wnioskodawcy zamierza podarować mu lokal mieszkalny należący do niej oraz jej męża. Mieszkanie to małżonkowie kupili w 2002 r. Szwagier nie będzie stroną umowy darowizny a jedynie zaakceptuje tę. Darowizna mieszkania nastąpi aktem notarialnym spisanym pomiędzy wnioskodawcą a jego siostrą, w którym przekaże mu ona mieszkanie, na co szwagier wyrazi zgodę w tym samym akcie notarialnym.Wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymanie mieszkania w darowiźnie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn ? w przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów