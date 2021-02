Jonizator powietrza w uldze rehabilitacyjnej

Urządzenie do oczyszczania i jonizacji powietrza wspomagające podstawowe czynności życiowe osoby niepełnosprawnej, może być rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12.02.2021 r. 0115-KDIT2.4011.784.2020.2.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczymi jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z ogólnego stanu zdrowia (orzeczenie Obwodowej Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia z dnia 4 grudnia 1996 r.). Orzeczenie zostało wydane bezterminowo. Oprócz dotychczasowych schorzeń doszedł obecnie bezdech senny oraz początkowa śródmiąższowa choroba płuc (co potwierdza specjalistyczna diagnostyka).Od ubiegłego roku wnioskodawczyni stosuje terapię CPAP, przy pomocy aparatu i maski nosowo-gardłowej do każdego snu. Z uwagi na pandemię spowodowaną COVID-19 w 2020 r. podatniczka nie uczestniczyła w zajęciach rehabilitacyjnych, co skutkowało pogorszeniem stanu jej zdrowia. Poszukując terapii i urządzeń ułatwiających codzienne czynności życiowe natrafiła ona na system oczyszczania i jonizacji powietrza stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, który usuwa do 99,9% zanieczyszczeń. Urządzenie to jest wyposażone w 5-poziomowy system filtracji (filtr antybakteryjny , filtr …, filtr antyalergiczny, filtr z węglem aktywnym, filtr antystatyczny) oraz generator jonów ujemnych. Dodatkowo – w kwietniu 2020 r. – po badaniach wnioskodawczyni uzyskała certyfikat potwierdzający wysoką skuteczność separacji mikroorganizmów przenoszonych drogą kropelkową, takich jak SARS-COVID-2.Wnioskodawczyni dokonała zakupu tego urządzenia z własnych środków, co zostało potwierdzone fakturą VAT. Wspomaga ono podstawowe czynności życiowe zainteresowanej, a mianowicie oddychanie i ma ścisły związek z jej chorobami.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy jako osoba niepełnosprawna może zakup ten odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów