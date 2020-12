Darowizna nieruchomości od szwagra zwolniona z podatku?

Gdy darowizna nieruchomości zostanie dokonana tylko przez siostrę wnioskodawczyni, gdzie mąż siostry nie będzie stroną darującą, a jedynie wyrazi zgodę na przekazanie darowizny nieruchomości należącej do ich majątku wspólnego, to darowizna ta będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.11.2020 r. nr 0111-KDIB2-2.4015.75.2020.1.MZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Siostra wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim. Do majątku wspólnego tych małżonków wchodzi nieruchomość – mieszkanie. Siostra wnioskodawczyni zamierza darować jej to mieszkanie . Przekazanie nastąpi w formie aktu notarialnego, z którego będzie wynikać, że to siostra wyłącznie daruje mieszkanie wnioskodawczyni, zaś mąż siostry jedynie akceptuje tę decyzję na piśmie – co również nastąpi w formie aktu notarialnego.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od otrzymanej darowizny będzie musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów