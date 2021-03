Utrata ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Sprzedałeś mieszkanie? - tracisz prawo do ulgi mieszkaniowej © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Podatnik traci prawo do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn, gdy pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie przeznaczy na nabycie nowego lokalu lub budynku mieszkalnego. Z podstawy opodatkowania należy tutaj wyłączyć wartość hipoteki, którą obciążona była zbywana nieruchomość - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.03.2021 r. nr 0111-KDIB2-2.4015.107.2020.3.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Sprzedałeś mieszkanie? - tracisz prawo do ulgi mieszkaniowej Najpierw kupiłeś mieszkanie a następnie sprzedałeś stare, w stosunku do którego korzystałeś z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn, a pieniądze z tej sprzedaży przeznaczyłeś na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowego lokum? Niestety prawo do ulgi stracisz, bowiem najpierw musi nastąpić sprzedaż mieszkania a potem zakup kolejnego.

W grudniu 2009 r. teście wnioskodawczyni kupili nieruchomość mieszkalną w W. na kredyt. Byli oni jedynymi właścicielami tej nieruchomości, zaś kredytobiorcami na jej zakup, obok teściów byli także wnioskodawczyni i jej mąż. Bank ustanowił hipotekę na mieszkaniu w wysokości 76.190,48 EUR oraz hipotekę kaucyjną w wysokości 38.100,00 EUR.Następnie w dniu 22 listopada 2019 r. teściowie przekazali w darowiźnie powyższą nieruchomość wnioskodawczyni i jej mężowi. Nie zmieniły się natomiast zasady umowy kredytowej – nadal pozostawało czworo kredytobiorców.Od darowizny mieszkania notariusz nie pobrał podatku, gdyż mąż zainteresowanej mieścił się w grupie zerowej, zaś zainteresowana skorzystała z ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.W dniu 26 czerwca 2020 r. nieruchomość została sprzedana. Kredyt, zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wystawionym przez bank A, obejmował kapitał, odsetki, oraz udzieloną prowizję, a całkowita spłata kredytu hipotecznego wyniosła 153.500,00 zł. Natomiast całkowita spłata kredytu hipotecznego, zgodnie z zawartą umową kredytową, miała nastąpić do 10 sierpnia 2026 r. Bank, w którym kupujący otrzymali kredyt hipoteczny na zakup tej nieruchomości przelał środki finansowe na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez wnioskodawczynię, jej męża i teściów w wysokości ok. 153.500,00 zł. Pozostałą kwotę bank kupujących przelał na konto sprzedających, czyli wnioskodawczyni i jej męża.Wnioskodawczyni wyjaśniła też, że 12 grudnia 2019 r. wraz z mężem nabyła inną nieruchomość mieszkalną. Zakup sfinansowano kredytem, którego spłata przypada na 10 maja 2050 r.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy utraciła prawo do ulgi mieszkaniowej a jeśli tak, jak powinna określić podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: