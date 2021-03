Usługi IT a limit kosztów z art. 15e ustawy o CIT

Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych, w przypadku nabycia niektórych usług od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT), spowodowało liczne wątpliwości podatników oraz bardzo dużą liczbę wniosków o wydanie interpretacji przepisów. Duża część tych wniosków dotyczyła bardzo szerokiej kategorii usług informatycznych. Pomimo iż usługi te nie zostały wymienione bezpośrednio w treści przepisu, to znaczna ich część podlega limitowaniu.

Udostępnianie serwera/platformy

Czy zakup szeroko rozumianych usług IT od podmiotów powiązanych jest limitowany z art. 15e ustawy o CIT? Wszystko zależy od konkretnego przypadku, o czym świadczy coraz pokaźniejsza baza wydawanych przez fiskusa interpretacji indywidualnych. W zależności od tego, co dokładnie jest przedmiotem transakcji, ograniczenie kosztów może wystąpić.

Projektowanie i wdrażanie nowych aplikacji

Usługi helpdesk oraz zapewnienie infrastruktury

Licencje

Koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem

W ramach współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzić może do świadczenia różnego rodzaju usług IT – począwszy od prostych usług helpdesk, poprzez dostawę infrastruktury i oprogramowania, wsparcie techniczne, doradztwo, na zarządzaniu procesami kończąc. W wielu przypadkach łatwo jest zidentyfikować usługi limitowane podlegające pod regulacje art. 15e ustawy o CIT, ponieważ ich natura i charakter, a często także nazwa, jednoznacznie wskazują, że są to czynności doradcze, zarządcze czy przetwarzania danych, czyli czynności bezpośrednio wymienione w przepisach ustawy. Duża jednak część świadczonych usług IT nie ma takiego charakteru, a ich klasyfikacja powinna być dokonywana indywidualnie.Poniżej zaprezentowano podsumowanie interpretacji wydanych w 2020 r. w zakresie różnego rodzaju innych usług IT.W ramach współpracy w grupie kapitałowej często jeden podmiot nabywa usługi dostępu do serwerów, różnego rodzaju platform, a następnie refakturuje część kosztów na rzecz pozostałych podmiotów z grupy. Zdaniem organów podatkowych zapewnienie dostępu do serwerów oraz platform różnego rodzaju nie powinno wiązać się z koniecznością limitowania tych kwot na podstawie art. 15e ustawy o CIT (interpretacja z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.518.2019.1.JG).W ramach grup kapitałowych jedne przedsiębiorstwa mogą świadczyć na rzecz innych podmiotów usługi w zakresie projektowania i wdrażania aplikacji. Są to aplikacje biznesowe, wspierające aktualne procesy biznesowe, systemy przetwarzania danych, testy sprawności oprogramowania, aktualizację oprogramowania. W ich ramach nie dochodzi do przekazania licencji. Tego rodzaju usługi jako bezpośrednio niewymienione w art. 15e ustawy o CIT oraz niestanowiące usług podobnych nie powinny podlegać limitowaniu w kosztach CIT (interpretacja z dnia 7 października 2020 r., sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.214.2020.2.JG). W przypadku tego rodzaju usług należy zwrócić uwagę na bardzo cienką granicę pomiędzy technicznymi czynnościami IT związanymi z projektowaniem a czynnościami o charakterze doradczym lub zarządzaniem projektami. W praktyce więc często dochodzi do podziału tego rodzaju świadczeń i odrębnego wykazywania na fakturach.Świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego usługi typu helpdesk polegające na bieżącej obsłudze informatycznej problemów użytkowników podlegają wyłączeniu z limitowania na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Usługi te polegają na udzielaniu pomocy technicznej w celu utrzymania funkcjonalności systemów informatycznych, które nie stanowią usług doradztwa ani zarządzania (interpretacja z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.523.2019.1.PP).W ramach działalności helpdesków wiele firm dysponuje niezbędną infrastrukturą IT poprzez utrzymywanie serwerów, dostępów do aplikacji, programów, serwisu i konserwacji sprzętu IT, zapewnienie wydajności sprzętu IT oraz wszelkie aktualizacje takiej infrastruktury. Wyżej wymienione usługi nie stanowią w ocenie organów usług podobnych do katalogu usług wymienionego w art. 15 e ustawy o CIT (interpretacja z dnia 21 maja 2020 r., sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.72.2020.1.AS/AM).W przypadku administrowania infrastrukturą IT warto zwrócić uwagę na stanowisko przeciwne do zaprezentowanego powyżej, gdzie organ uznał czynności związane z dostarczaniem i wspieraniem wspólnej infrastruktury IT, w skład których wchodzi m.in. administrowanie infrastrukturą, projektami, pulą licencji, kontami dostawców oprogramowania itp., jako usługi o podobnym charakterze do usług zarządczych i w konsekwencji podlegające limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT (interpretacja z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.14.2020.2.RK).Przenoszenie w ramach świadczonych usług licencji do programów komputerowych, praw autorskich czy know how jest jednoznacznie określone w ustawie i podlega limitowaniu. Potwierdzają to także organy podatkowe, w ocenie których dostawa licencji na korzystanie z oprogramowania (np. Microsoft Office) dostarczonego od zewnętrznych dostawców spełnia warunki określone w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, a tym samym podlega limitowaniu (interpretacja z 8 maja 2020 r., sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.32.2020.2.BKD).W zakresie zakupowanych licencji na oprogramowanie oraz know how wykorzystywanych bezpośrednio do świadczenia usług organy potwierdzają, że nie ma tu limitowania opisanego w art. 15e ustawy o CIT (interpretacja z dnia 11 stycznia 2021 r., sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.432.2020.1.AP). Sprawa dotyczyła licencji zakupionych do świadczenia usług call center. Dokonując analizy stanowiska organów wyrażanego w różnych interpretacjach, warto zwrócić uwagę, że argumentację w powyższym zakresie wzmacniają następujące argumenty:(i) zakup takich licencji powinien być wliczony w cenę świadczonych usług dokonywanej dostawy;(ii) sposób kalkulacji wynagrodzenia powinien uzasadniać bezpośredni związek ze świadczonymi usługami (np. koszt wynagrodzenia z tytułu licencji może stanowić określony procent przychodów ze sprzedaży usług, do których ta licencja jest wykorzystywana);(iii) podatnik powinien być w stanie przyporządkować koszt licencji do konkretnego świadczenia usługi lub dostawy towarów.