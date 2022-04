13 kwietnia rząd zaprezentował szczegóły zmian podatkowych, będących kolejnymi poprawkami do Polskiego Ładu, które zostaną wprowadzone do projektu nowelizacji z dnia 24 marca 2022 r. Zmiany to efekt konsultacji ze stroną społeczną (w tym z przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, samorządami). Zmiany wydają się być korzystne dla większości podatników. Rząd obiecuje udostępnić kalkulatory, pomagające wyliczyć najkorzystniejszą wersję.

Z ryczałtu i liniówki na skalę

Składka zdrowotna do poprawki

Jednolity wzór PIT-2

PIT 12%, samotni rodzice z ulgą, księgowi bez odpowiedzialności

Kliknij, aby powiekszyć fot. vege - Fotolia.com Trzecia tura zmian w Polskim Ładzie

od 1 stycznia 2023 roku będzie możliwość proporcjonalnego dzielenia kwoty wolnej od podatku w zaliczkach między różnymi źródłami dochodu oraz dzielenie jej w umowach cywilnoprawnych. Kwotę wolną będzie można ponadto rozliczać w zaliczkach,

powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022),

automatyczny zwrot nadpłaty składki zdrowotnej,

wyłączenie odpowiedzialności księgowych,

brak składki zdrowotnej do 6 tys. zł dla osób powołanych do realizacji m.in. obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Za jedną z istotnych zmian do projektu z 24 marca 2022 r. uznać należy wprowadzenie możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców, którzy wybrali ryczałt albo podatek liniowy. Zgodnie z zapowiedziami,wprowadzona zostanie możliwość jednorazowego wyboru skali w roku 2022, pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej księgowości od 1 stycznia do 31 grudnia.i prowadzić księgi pół roku w taki sposób, jaki wybrali na początku roku, a drugie pół roku będą mogli prowadzić je w oparciu o zmianę. W kolejnych latach przedsiębiorcy będą wybierać sposób opodatkowania na dotychczasowych zasadach.Jak wynika ze stanowiska rządu temat zmian w obliczaniu podstawy wymiaru składek zdrowotnych płaconych przez przedsiębiorców będzie przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych. Jednakże w nowelizacji ma zostać wprowadzona możliwość częściowego odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu/przychodu albo podatku.W celu ułatwienia podatnikom składania oświadczeń dla celów podatkowych, formularz PIT-2 ma stać się, które do tej pory składane były odrębnie. Zgodnie z zapowiedziami w PIT-2 ma znaleźć się cały katalog kwestii, które będzie można zaznaczyć, wybrać, i one będą obowiązywały przy rozliczeniu podatkowym. W tym wypadku chodzi nie tylko o tzw. kwotę wolną, ale też m.in. o koszty uzyskania przychodu, czy również wybór wspólnego rozliczania z małżonkiem.Jednocześnie rząd wycofał się ze zmian w PIT-0 dla seniorów , co oznacza, żeWśród propozycji już wcześniej znalazło się obniżenie PIT z 17 do 12 proc. z jednoczesną. Dla przypomnienia, zgodnie z projektem z 24 marca 2022 r. płatnicy od 1 lipca 2022 r. nie będą zobligowani do naliczania ulgi dla klasy średniej.Jednocześnie rząd zapowiedział, co będzie równoznaczne ze, która wyniesie w skali roku 3600 zł, a nie jak do tej pory 5100 zł.W projekcie ustawy pojawią się również następujące zmiany:Zgodnie z zapowiedziami w momencie, w którym nowelizacja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów, rząd postara się jak najszybciej udostępnić odpowiednie kalkulatory, tak aby każdy w swej konkretnej sytuacji miał możliwość dokładnego obliczenia, ile podatku ma do zapłacenia i jaka to jest różnica w stosunku do przepisów Polskiego Ładu, czy roku 2021.Rząd zapewnia, że zmiany nie wpłyną negatywnie na żadnego podatnika, co stanowi warunek dokonywania zmian w podatkach w trakcie roku podatkowego.Zaprezentowane zmiany w Polskim Ładzie wydają się być korzystne dla większości podatników. Pozytywnie ocenić należy w szczególności obniżenie PIT z 17% do 12% zamiast wprowadzania skomplikowanego mechanizmu ulgi dla klasy średniej. Na pewno ze strony społecznej jest w dalszym ciągu oczekiwanie zmian w zasadach naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Niemniej jednak z uwagi na liczne zmiany Polskiego Ładu w krótkich odstępach czasu, rozliczenie PIT za 2022 rok może okazać się nie lada wyzwaniem.