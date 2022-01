Ulga dla pracujących seniorów. Dla kogo i na jakich zasadach PIT-0 (zerowy PIT dla seniora)

Jedną z nowości wprowadzonych przez Polski Ład jest ulga dla pracujących seniorów. Ze zwolnienia z PIT mogą skorzystać osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) nadal pozostaną czynne zawodowo. Możliwość skorzystania z PIT-0 dotyczy zarówno seniorów pracujących na etacie lub umowie zlecenia, jak i prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym. Przedstawiamy przygotowany przez Ministerstwo Finansów szczegółowy poradnik wyjaśniający, kto i na jakich zasadach może skorzystać z zerowego PIT dla pracujących seniorów oraz przykłady i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Z tego artykułu dowiesz się:

Na czym polega ulga dla pracujących seniorów

Kto może skorzystać z PIT-0

Jakie przychody obejmuje ulga dla pracujących seniorów

Jakich przychodów nie obejmuje ulga

Ile można zarobić, aby skorzystać ze zwolnienia z PIT dla pracujących seniorów

Kiedy ulga może być stosowana

Do pobrania bezpłatnie: oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących seniorów

Na czym polega ulga dla pracujących seniorów

Kto może skorzystać z ulgi

kobiety powyżej 60. roku życia,

roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia,

emerytury lub renty rodzinnej z KRUS [1],

emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń [2],

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS [3],

świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej [4],

uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego [5].

Jakie przychody obejmuje ulga

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umów zlecenia zawartych z firmą [6],

z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

Jakich przychodów nie obejmuje ulga

z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),

z umów o dzieło,

z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),

od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Jaka kwota korzysta ze zwolnienia

Ważne!

Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach 85 528 zł.



Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.



Co do zasady przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 (ulgi dla pracujących seniorów, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla młodych) nie może przekroczyć rocznie kwotyJeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokościCo do zasady przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Kiedy ulga może być stosowana

zagranicznych przychodów z pracy na etacie czy umów zlecenia zawartych z firmą,

przychodów z działalności gospodarczej,

Pamiętaj!

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie.

Pamiętaj!

Jeżeli przestaniesz spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. zacząłeś pobierać emeryturę), masz obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pracuję na etacie. W tym roku kończę 65 lat i mam zamiar dalej pracować. Czy aby skorzystać z ulgi dla pracującego seniora, muszę otrzymać decyzję z ZUS przyznającą emeryturę?

Mam 66 lat. Prawo do emerytury mam od roku, ale jej nie pobieram, gdyż kontynuuję zatrudnienie na umowę o pracę u dotychczasowego pracodawcy. Czy mam prawo do ulgi dla pracujących seniorów?

Czy muszę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę, a następnie ją zawiesić, aby dalej pracować i korzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Mam 65 lat, wróciłem z zagranicy i pracuję na umowę zlecenie zawartą z polską firmą (ze składkami ZUS). Nie otrzymuję żadnych świadczeń rentowych z Polski, mam jednak emeryturę z Niemiec. Czy moje przychody z umowy zlecenia mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Jestem pracującym seniorem, moje przychody z pracy na etacie są objęte ulgą dla pracującego seniora. W tym roku będę miał wypłacaną „jubileuszówkę”, która jest nieoskładkowana. Czy nagroda jubileuszowa jest również objęta ulgą?

Jestem pracującym seniorem i opiekunem prawnym pięciorga dzieci mojego syna. W tym roku uzyskuję przychody z pracy na etacie, które przekroczą 120 000 zł. Czy mogę skorzystać z dwóch limitów (2 x 85 528 zł), bo mam prawo do dwóch ulg?

Jestem pracującym seniorem na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą. Spełniam warunki do zwolnienia z opodatkowania do kwoty 85 528 zł. Nie osiągam innych przychodów. Czy po wykorzystaniu limitu 85 528 zł mogę prosić zleceniodawcę o niepobieranie zaliczek, ponieważ moje dochody na „+” będą wynosiły około 15 000 zł?

Mam 66 lat, jestem wykładowcą i osiągam przychody z umowy o dzieło nieprzekraczające kwoty 85 528 zł w roku. Nie pobieram również żadnych świadczeń emerytalnych. Czy mam prawo do ulgi dla pracujących seniorów?

Jestem emerytem, pobieram emeryturę oraz uzyskuję wynagrodzenie za felietony do prasy, które przygotowuję na podstawie umowy o dzieło. Czy mogę skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Jeśli spełniam warunki do ulgi dla pracującego seniora, ale nie złożyłam pracodawcy oświadczenia o stosowaniu ulgi, czy mogę z niej skorzystać w zeznaniu rocznym?

Osiągnąłem wiek emerytalny. Pracuję i nie pobieram emerytury ani renty. Jakie dokumenty mam złożyć do pracodawcy, aby stosował ulgę dla pracującego seniora? Czy wystarczy tylko oświadczenie o spełnieniu warunków do jej stosowania?

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy - pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego - będą nadal aktywni zawodowo.Z ulgi mogą korzystać:Zwolnienie dotyczy przychodów:pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekraczaw roku podatkowym.Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonasz w zeznaniu rocznym.Jeśli jesteś zobowiązany do samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w związku z osiąganiem:to samodzielnie stosujesz tę ulgę, wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu.Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących seniorów ). Powinieneś złożyć je na piśmie. W oświadczeniu informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi. Jednocześnie w oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.Tak, od 1 stycznia 2022 r. możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwociejest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+ , ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.Tak, wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do stosowania tej ulgi. Pamiętaj, że w tym oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z udostępnionego na początku artykułu przykładowego wzoru). Nie musisz składać pracodawcy innych dokumentów, aby zastosował tę ulgę. Pracodawca zastosuje ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał Twoje oświadczenie.[1] Emerytury lub renty rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.).[2] Emerytury lub renty rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320) oraz w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723, z późn. zm.).[3] Emerytury lub renty rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.).[4] Świadczenia podlegające opodatkowaniu 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.[5] Uposażenia przysługujące w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm.).[6] Chodzi o przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomościąc) przedsiębiorstwa w spadku– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.