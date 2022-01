Kto i kiedy powinien złożyć PIT-2 w 2022 r. Praktyczny poradnik dla podatnika

Polski Ład wprowadził liczne zmiany w podatkach, w tym podwyższenie z 8 000 zł do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. W konsekwencji wzrosła także kwota zmniejszająca zaliczki na podatek dochodowy i obecnie wynosi ona 425 zł miesięcznie. Jeśli chcemy, aby pracodawca pomniejszał pobierane z naszej pensji zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, musimy złożyć mu oświadczenie PIT-2. Jeśli jednak składaliśmy je już wcześniej, nie ma potrzeby robić tego ponownie. Udostępniamy przygotowany przez Ministerstwo Finansów poradnik szczegółowo wyjaśniający kto i kiedy powinien złożyć PIT-2 w 2022 r., wraz z przykładami i odpowiedziami na najczęstsze pytania.

Przeczytaj także: Nowe ulgi i zwolnienia podatkowe w 2022 r. O tym pamiętaj na początku roku

Jeżeli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pobierz Oświadczenie PIT-2 ).

nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia; nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; nie osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy; nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pamiętaj! Nawet jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - fotolia.com PIT-2: jakie zasady w 2022 r. Kto i kiedy powinien go złożyć? Polski Ład wprowadził liczne zmiany w podatkach, w tym podwyższenie z 8 000 zł do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. W konsekwencji wzrosła także kwota zmniejszająca zaliczki na podatek dochodowy i obecnie wynosi ona 425 zł miesięcznie. Jeśli chcemy, aby pracodawca pomniejszał pobierane z naszej pensji zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, musimy złożyć mu oświadczenie PIT-2. Jeśli jednak składaliśmy je już wcześniej, nie ma potrzeby robić tego ponownie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to jest PIT-2?

Gdzie mogę sprawdzić, czy złożyłem oświadczenie PIT-2?

Komu składam PIT-2?

Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożę PIT-2?

Czy muszę co roku składać PIT-2?

Gdzie znajdę wzór PIT-2?

Kiedy powinienem wycofać PIT-2?

Czy mogę złożyć PIT-2 u kilku pracodawców?

Do jakich źródeł przychodów ma zastosowanie PIT-2?

ze stosunku pracy,

ze spółdzielczego stosunku pracy,

ze stosunku służbowego,

z pracy nakładczej,

z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,

z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Kiedy mogę złożyć PIT-2?

Mam tego samego pracodawcę od kilku lat, czy w tym roku powinienem złożyć PIT-2, jeśli złożyłem go przy podpisywaniu umowę o pracę?

Mam jedną umowę o pracę. Czy muszę (mogę) złożyć PIT-2 u pracodawcy? Kiedy pracodawca zacznie mi uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek?

Czy jeżeli dostałem już pierwszą wypłatę, mogę złożyć PIT-2?

Mam dwóch pracodawców. Czy PIT-2 składam do każdego z nich?

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Pracuję na umowę o pracę i z tym samym pracodawcą mam podpisaną umowę zlecenia (o dzieło), co wtedy, czy składam PIT-2?

Co w przypadku, gdy w jednej firmie pracuję na umowę o pracę i dodatkowo mam przychody z umowy zlecenia z innej firmy? Czy mogę złożyć PIT-2? Jeśli tak, to komu?

Czy jeżeli mam umowę zlecenia/ umowę o dzieło, składam PIT-2?

Zmieniam pracę w trakcie roku, czy u nowego pracodawcy muszę złożyć PIT-2?

Czy jeżeli zrezygnuję z pracy u danego pracodawcy, u którego miałem złożony PIT-2, a wynagrodzenie będzie wypłacane „z dołu”, czyli po ustaniu stosunku pracy, to czy były pracodawca zastosuje mi kwotę zmniejszającą?

Rozpoczynam drugą pracę (równolegle) w trakcie roku, czy muszę złożyć PIT-2 u drugiego pracodawcy, jeżeli u pierwszego go już składałem? A jeżeli u pierwszego nie był złożony PIT-2, to czy mogę złożyć go u drugiego?

Pracuję, a współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów. Czy w trakcie roku będzie mi przysługiwała podwójna kwota zmniejszająca podatek? Czy mam złożyć jakiś wniosek? Czy wystarczy PIT-2, czy coś jeszcze?

Twoje dochody nie przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł

– wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek Twoje dochody przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł

Samotnie wychowuję dziecko, czy będę mieć podwójną kwotę wolną w trakcie roku? Czy muszę złożyć jakiś wniosek?

Przekraczam I próg podatkowy, czy mam prawo do stosowania kwoty zmniejszającej? Czy jeśli do momentu przekroczenia tego progu nie złożyłem PIT-2, mogę go złożyć dopiero wtedy?

Mam dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy. Czy złożony przeze mnie PIT-2 będzie miał zastosowanie przy każdej wypłacie?

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku. Poprzednia kwota, w wysokości 8 000 zł, była malejąca (miała charakter degresywny) i nie przysługiwała każdemu.W przypadku małżonków prawo do kwoty wolnej mają obydwoje małżonkowie – oznacza to, że każdy z nich może zarobić bez opodatkowania kwotęWraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek . Jeszcze w zeszłym roku wynosiła onamiesięcznie ().Od 1 stycznia 2022 r. wynosi onamiesięcznie ().Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy:Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika.Kwota zmniejszająca powinna być zastosowana przez pracodawcę tylko przy jednej wypłacie w miesiącu.PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek ().Można to sprawdzić tylko u swojego pracodawcy, np. w wydziale naliczania płac czy u księgowej.PIT-2 składasz u swojego pracodawcy.Jeśli nie złożysz PIT-2, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 5 100 zł ().Nie musisz co roku składać PIT-2. Jeśli złożyłeś go wcześniej, nie musisz składać go ponownie.Oświadczenie PIT-2 jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub bezpośrednio z naszego serwisu – pobierz PIT-2 PIT-2 powinieneś wycofać, kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).PIT-2 składasz u jednego pracodawcy. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że musiałbyś dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu.PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:Zasadniczo PIT-2 składa się raz , zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.Jeżeli złożyłeś oświadczenie PIT-2 przy podpisywaniu umowy o pracę nie musisz go składać w kolejnych latach. To oświadczenie jest skuteczne, jeżeli stan faktyczny w nim wskazany nie ulega zmianie, tj. kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).Mając jedną umowę o pracę, możesz złożyć PIT-2, jeśli chcesz, aby pracodawca uwzględniał kwotę zmniejszającą podatek w trakcie roku. Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy. Pracodawca, obliczając zaliczkę, po przyjęciu oświadczenia, uwzględni kwotę zmniejszającą podatek.Tak, możesz złożyć PIT-2 po pierwszej wypłacie.Nie, możesz złożyć PIT-2 tylko u jednego pracodawcy; najlepiej temu, który wypłaca wyższe wynagrodzenie.Nie, w tym przypadku kwotę zmniejszającą potrąca już organ rentowy.Nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej.Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.PIT-2 składamy u pracodawcy, a ulga wynikająca z PIT-2 rozlicza na jest tylko z umowy o pracę.PIT-2 możesz złożyć tylko w firmie, w której pracujesz na umowę o pracę.Nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło.Jeżeli chcesz, żeby Twój nowy pracodawca również stosował kwotę zmniejszającą podatek, to złóż PIT-2. Jeśli nie złożysz oświadczenia PIT-2, to nowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.Ponieważ wszystkie oświadczenia wygasają po rozwiązaniu stosunku pracy, przy wypłacie wynagrodzenia po zakończeniu umowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.Przysługuje Ci jedna kwota zmniejszająca podatek , więc jeśli pracujesz na dwóch lub więcej umowach o pracę, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Jeśli już złożyłeś PIT-2 u swojego pierwszego pracodawcy, u drugiego nie możesz go złożyć. Jeśli u pierwszego pracodawcy nie złożyłeś PIT-2 (lub go wycofałeś), możesz złożyć go u drugiego pracodawcy.Jeśli Twój współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i planujesz się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że:Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamiasz pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.Nie, od 2022 roku nie możesz ani w trakcie roku, ani składając zeznanie roczne, skorzystać z odliczenia podwójnej kwoty wolnej. Od 2022 roku jako osoba samotnie wychowująca dziecko możesz w rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia od podatku w kwocie 1500 zł.Tak, masz prawo do kwoty zmniejszającej podatek, również wtedy, gdy przekroczyłeś I próg podatkowy. Co do zasady PIT-2 składasz swojemu pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, ale przepisy nie wykluczają, by Twój pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie skutkuje to negatywnymi konsekwencjami ani dla Twojego pracodawcy, ani dla Ciebie.Nie. Pracodawca może zastosować kwotę zmniejszającą tylko przy jednej wypłacie w danym miesiącu.