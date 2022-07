Nowe przepisy Polskiego Ładu, które weszły w życie 1 lipca, dają możliwość zmiany formy opodatkowania tym, którzy do tej pory rozliczali się liniowo i na ryczałcie. Zanim jednak przedsiębiorca podejmie decyzję o zmianie, powinien rozważyć kilka istotnych kwestii.

Przeczytaj także: Polski Ład 2.0: czy zmiana formy opodatkowania będzie opłacalna? Sprawdź symulację



złożenie zeznania rocznego według wcześniejszej formy opodatkowania zablokuje możliwość zmiany;

zmiana za 2022 rok ma skutki prawne tylko w odniesieniu do tego jednego roku. Przejście na skalę podatkową za rok 2022 wraz ze złożeniem zeznania PIT-36 nie jest równoznaczne ze stałą zmianą formy opodatkowania;

osoby rozliczające się na ryczałcie mogą przejść na skalę podatkową już od 1 lipca. Decyzję taką należy podjąć i udokumentować zmianą wpisu w CEIDG między 1 lipca a 22 sierpnia 2022 roku. Przepisy Polskiego Ładu, które weszły w życie 1 lipca, pozwalają przedsiębiorcom na zmianę formy opodatkowania z liniówki i ryczałtu na skalę podatkową. Eksperci z firmy inFakt wskazują, o czym trzeba pamiętać, planując taki krok:

Rozliczenie roczne przy zmianie formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania wyłącznie za rok 2022

Kliknij, aby powiekszyć fot. Elenathewise - Fotolia.com 3 kwestie, o których musisz pamiętać przy zmianie formy opodatkowania 1) złożenie zeznania rocznego według wcześniejszej formy opodatkowania zablokuje możliwość zmiany. 2) zmiana za 2022 rok ma skutki prawne tylko w odniesieniu do tego jednego roku. Przejście na skalę podatkową za rok 2022 wraz ze złożeniem zeznania PIT-36 nie jest równoznaczne ze stałą zmianą formy opodatkowania. 3) osoby rozliczające się na ryczałcie mogą przejść na skalę podatkową już od 1 lipca. Decyzję taką należy podjąć i udokumentować zmianą wpisu w CEIDG między 1 lipca a 22 sierpnia 2022 roku.

Zmiana w połowie czy na koniec roku?

Po pierwsze, jeśli przedsiębiorcy dotychczas rozliczający się liniowo lub na ryczałcie, zdecydują się przejść na zasady ogólne za 2022 rok, muszą pamiętać o tym, że pospiech może się okazać złym doradcą.Dotychczasowi liniowcy będą składać zeznanie PIT-36 zamiast PIT 36L. Podobnie ryczałtowcy – będą musieli złożyć PIT-36, a nie jak dotychczas PIT-28.Gdyby jednak z jakiegoś powodu taki przedsiębiorca pospieszył się ze złożeniem deklaracji rocznej za 2022 rok i złożył PIT według formy opodatkowania , jaką stosował w 2022 roku (PIT-36L lub PIT-28), to nie będzie miał już później możliwości przejścia na skalę podatkową i złożenia PIT-36.Warto dać więc sobie czas na podjęcie decyzji i nie spieszyć się ze złożeniem zeznania za rok 2022. Terminy ustawowe będą w tym przypadku po stronie podatnika, ponieważ od przyszłego roku wszystkie deklaracje rozliczenia rocznego – także te dotyczące liniowców i ryczałtowców – będzie można składać do 2 maja 2023 roku.Po drugie, ryczałtowcy i liniowcy muszą pamiętać, że zmiana za 2022 rok ma skutki prawne tylko w odniesieniu do tego jednego roku.Jeśli podatnik chciałby rozliczać się na skali podatkowej także w roku 2023, musi pamiętać, aby osobno poinformować o tej decyzji organy podatkowe do 20 lutego 2023 roku (jeśli w styczniu osiągnie pierwszy przychód). Tylko taka deklaracja będzie uznana jako wiążąca dla formy opodatkowania na rok 2023 oraz na kolejne lata.Jeśli taka deklaracja nie zostanie złożona, w roku 2023 podatnik automatycznie będzie się rozliczał liniowo lub ryczałtowo. Kolejną możliwość zmiany formy opodatkowania będzie miał dopiero na początku 2024 roku.Po trzecie, poza zmianą formy opodatkowania za cały rok 2022, osoby rozliczające się na ryczałcie otrzymają także możliwość przejścia na skalę podatkową już od 1 lipca. Decyzję o zmianie należy podjąć i udokumentować zmianą wpisu w CEIDG między 1 lipca a 22 sierpnia 2022 roku.Przy rozważaniu takiej decyzji warto zwrócić uwagę na to, że podatnik utraci wtedy możliwość skorzystania z preferencji przy rozliczeniu rocznym za 2022 rok.W przypadku, gdy podatnik zdecyduje się przejść na skalę podatkową za cały rok 2022, będzie mógł skorzystać z preferencyjnych zasad w rozliczeniu rocznym.