Korekta VAT naliczanego przy sprzedaży samochodu firmowego. Kiedy stosować i jak obliczyć?

Przedsiębiorcy, którzy kupują samochody osobowe na firmę, zazwyczaj używają ich w sposób mieszany, czyli nie tylko w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takie rozwiązanie ma swoją cenę. Z faktury za zakup samochodu mogą odliczyć tylko połowę podatku od towarów i usług, czyli VAT-u.

Przeczytaj także: VAT od środków trwałych przekazanych z firmy do gospodarstwa rolnego

Z tego artykułu dowiesz się:

Przez jaki czas obowiązuje prawo do korekty dla samochodów o wartości początkowej niższej niż 15 tys. zł i wyższej niż ta kwota?

Jak obliczyć kwotę korekty naliczonego podatku VAT?

W jaki sposób i kiedy należy ją wykazać?

Kliknij, aby powiekszyć fot. ruigsantos - Fotolia.com Jak obliczyć korektę VAT naliczanego przy sprzedaży firmowego samochodu? Przedsiębiorcy kupujący samochody osobowe na firmę najczęściej używają ich w sposób mieszany (czyli zarówno w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i osobistych). Z faktury za zakup samochodu mogą wtedy odliczyć tylko połowę podatku VAT. Kiedy natomiast chcą pojazd sprzedać, do ceny muszą doliczyć 23% podatku. Z myślą o uniknięciu takiej sytuacji wprowadzono prawo (lub obowiązek, w zależności od sytuacji) korekty naliczonego podatku dotyczącego pojazdu osobowego.

Co jeśli przedsiębiorca sprzedaje samochód będący majątkiem jego firmy , od którego odliczył wcześniej (choćby w połowie) podatek od towarów i usług?Wielu podatników może mieć poczucie niesprawiedliwości – w końcu odliczyli połowę VAT-u od kupna, a przy sprzedaży muszą zapłacić cały.Z myślą o uniknięciu takiej sytuacji w ustawie o podatku VAT wprowadzono prawo (lub obowiązek, w zależności od sytuacji)dotyczącego pojazdu osobowego.W przypadku samochodów o wartości początkowejprawo do korekty obowiązuje(licząc od miesiąca, w którym nabyto, importowano lub oddano do używania pojazd). Jeżeli wartość początkowa samochodu była, prawo do skorygowania VAT-u obowiązuje(od miesiąca nabycia, importu lub oddania do użytku).w kwietniu 2020 roku przedsiębiorca kupił samochód osobowy za 123 tys. zł brutto i wprowadził go do działalności gospodarczej. Zdecydował się użytkować go w sposób mieszany, a więc z 23 tys. zł VAT-u widniejącego na fakturze zakupu, odliczył tylko połowę, czyli 11 500 zł.Dwa lata później przedsiębiorca decyduje się sprzedać samochód wykorzystywany w działalności. Od miesiąca nabycia nie upłynęło 60 miesięcy, dlatego wciąż ma prawo do korekty VAT-u naliczonego. Kwota podlegająca korekcie to część VAT-u, której przedsiębiorca nie odliczył w miesiącu nabycia auta, czyli 11 500 zł.Dokładna kwota korekty VAT naliczonego w tym przypadku wyniesie 6900 zł.Przedsiębiorca ma na korektę czas od kwietnia 2020 do marca 2025, czyli wspomniane 60 miesięcy. Do końca okresu korekty zostało 36 miesięcy (kwiecień 2022 – marzec 2025). 36 miesięcy/60 miesięcy równa się 0,6. Powstały współczynnik 0,6 mnożymy razy wartość nieodliczonego przy zakupie VAT-u, a więc 11 500 zł. Daje to kwotę 6900 zł, którą wykazujemy w deklaracji VAT za kwiecień 2022, jako korektę VAT naliczonego od nabycia środków trwałych.