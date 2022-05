Co grozi za złożenie PIT po terminie? Jak uniknąć kary?

Obowiązkiem każdego podatnika jest wywiązanie się ze złożenia zeznania rocznego w ustawowych terminach. W tym roku termin ten upłynął w dniu 2 maja br. Przed ewentualną karą uchroni nas złożenie zaległego PIT-u oraz czynny żal.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jaka kara grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Ile wynosi kara grzywny za spóźniony PIT?

Jakie są inne niż grzywna konsekwencje za spóźnione zeznanie podatkowe?

Kiedy nie trzeba składać zeznania?

Kto nie może skorzystać z automatycznego rozliczenia przez Twój e-PIT

Jak uniknąć kary za niezłożenie PIT w terminie?

Co to jest czynny żal i jak go złożyć

Jaka kara grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Ile wynosi kara grzywny za spóźniony PIT?

Jakie są inne niż grzywna konsekwencje za spóźnialstwo

Inne, negatywne konsekwencje naszego „gapiostwa” to brak możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego – wylicza Szymon Kwasigroch z Systim.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mohamed_hassan - pixabay.com PIT po terminie - jaka kara? Jak złożyć czynny żal? Każdy podatnik ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w ustawowych terminach. Jeśli tego nie zrobi grozi mu kara grzywny od 185 zł do 4 932 800 zł a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności. Przed ewentualną karą uchroni nas złożenie zaległego PIT-u oraz czynny żal.

Urząd Skarbowy sam rozliczy za nas PIT, ale nie zawsze

Sprawdźmy, czy wszystkie pozycje się zgadzają. Dodatkowo będziemy mogli odliczyć ulgi oraz wskazać organizację, na którą można przekazać 1 proc. podatku – dodaje.

Przed karą uratuje nas czynny żal

Zacznijmy od tego, że konieczne jest w tym przypadku popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, czyli niezłożenie zeznania w terminie. Oznacza to, że z procedury tej nie można korzystać z wyprzedzeniem. Ponadto, podatnik musi osobiście zawiadomić odpowiedni organ o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia – najlepiej na piśmie albo ustnie do protokołu – informuje ekspert. W tej sytuacji adresatem naszego „żalu” jest Urząd Skarbowy.

W przypadku niezłożenia zeznania podatkowego w terminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS), podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa, co oznacza, że może być ukarany zalub nawetWykroczenie skarbowe grozi w sytuacji, gdy kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawną nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 9 250 złotych.Jeżeli jednak uszczuplenie przekroczyło owe 9 250 złotych, to podatnik może zostać oskarżony już o przestępstwo skarbowe. Wtedy grozi muoraz/lubGrzywny nie wyczerpują pełnej puli kar dla spóźnialskiego podatnika. W przypadku niezłożenia zeznania rocznego w przeznaczonym na to terminie, trzeba się także liczyć z koniecznością zapłaty, oprócz zaległości głównej, odsetek za zwłokę Przypomnijmy, że osoby, które uzyskują dochody z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, z przychodów kapitałowych ( PIT-37 , PIT-38 lub PIT-39) albo składają PIT-36 lub PIT-28 z uwagi na osiąganie przychodów z najmu, podnajmu czy dzierżawy, otrzymują. Niezłożenie deklaracji na czas w takim przypadku nie wiąże się z żadną karą. Zeznanie zostanie bowiem automatycznie zaakceptowane i wysłane, nawet gdy sami nic z nim nie zrobimy.Jak twierdzi jednak specjalista z Systim.pl, zalogowanie się do systemu i sprawdzenie swojego zeznania jest bardzo wskazane.Warto w tym miejscu nadmienić, że „luksusu” automatycznego wysyłania PIT-u nie posiadają. W świetle obowiązującego prawa podatkowego, muszą one swoje zeznanie złożyć samodzielnie.Co jednak zrobić, gdy podatnik spóźnił się ze złożeniem zeznania? Katalog czynności jest następujący - musi on najpierw złożyć zaległe zeznanie, później uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami, a w dalszej kolejności złożyć czynny żal do urzędu skarbowego.w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, jednak przy spełnieniu kilku warunków dla tej procedury.Co istotne, zawiadomienie musi też zawierać kluczowe informacje i okoliczności dotyczące popełnionego czynu, czyli na przykład wskazywać osoby uczestniczące w popełnionym czynie bądź przyczyny złożenia PIT po terminie.i może dotyczyć przypadku losowego albo sytuacji osobistej. Równie ważne jest to, żeby złożenie donosu odbyło sięlub jego zgłoszeniem przez osobę trzecią. Trzeba też pamiętać, że z funkcji czynnego żalu można skorzystać tylko wtedy, jeślipublicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Przy spełnieniu wszystkich tych warunków podatnik nie musi obawiać się żadnej innej kary ze strony Urzędu Skarbowego.