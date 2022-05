Ministerstwo Finansów w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniło wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku oraz pełnomocnik podatnika.

Przeczytaj także: Jak skorzystać z ulg podatkowych przy PIT-40A?

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku?

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku przez internet?

rodzaj podatku lub symbol formularza;

kwota nadpłaty;

okres;

rok;

uzasadnienie.

Dane we wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku

Załączniki do wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku można złożyć przez internet Wniosek o stwierdzenie nadpłaty może złożyć w e-Urzędzie Skarbowym podatnik (lub jego pełnomocnik), u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. Po wybraniu wniosku kreator poprowadzi nas przez wymagane pola, a część danych podatnika od razu otrzymamy wstępnie wypełnione. Do wniosku możemy dodać maksymalnie 3 załączniki.

Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku.W imieniu podatnika wniosek może złożyć także pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).e-Urząd Skarbowy dostępny jest wyłącznie na stronie . Aby skorzystać z możliwości złożenia pisma przez internet lub przeglądania złożonych dokumentów w e-US należy zalogować się poprzez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.Na wstępie należy wybrać odpowiedni wniosek, a dalej kreator poprowadzi nas przez pola dokumentu, które należy uzupełnić:W zakładce „Dokumenty wysłane” podatnik ma również dostęp do wszystkich pism i wniosków, które złożył do tej pory, może je także dowolnie filtrować.Wybrany przez nas wniosek jest od razu wstępnie wypełniony danymi identyfikacyjnymi i adresowymi, które zapisane są w sekcji „Twoje dane”. Dane adresowe możemy samodzielnie modyfikować.W przypadku pełnomocników zostały wykorzystane dotychczasowe rozwiązania. Automatycznie pobierane są i podpowiadane dane mocodawców, dzięki czemu pełnomocnicy nie muszą ich uzupełniać.Do wniosku możemy dodać maksymalnie 3 załączniki. Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 6,5 MB.Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich ( Program Polska Cyfrowa ). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.