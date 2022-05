Zmiany w wynagrodzeniach już od 1 lipca 2022 roku

Polski Ład wprowadził do tej pory wiele zmian. Niedawno jednak ustawodawca zdecydował o wdrożeniu kolejnych, nowych przepisów podatkowych - również w kontekście wynagrodzeń.

Zmienne i warunki wpływające na wysokość wynagrodzenia

Pozostawienie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. złotych oraz pierwszego progu podatkowego w wysokości 120 tys. złotych sprawi, iż zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022 r. będą korzystne dla szerokiej grupy podatników. Dotyczy to jednak osób zarabiających zdecydowanie więcej niż średnia krajowa - na zmianach bowiem z pewnością nie zyskają osoby o dochodach do 2,5 tys. złotych netto miesięcznie.

Koniec z podwójnym liczeniem oraz porównywaniem zaliczek na PIT

Niedawno przyjęte przepisy Polskiego Ładu sprawiają, że już wkrótce nastąpią zmiany podatkowe, takie jak likwidacja ulgi dla klasy średniej czy wprowadzenie możliwości odliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców tak na podatku liniowym, ryczałcie, jak i karcie podatkowej. Z racji tego, iż na mocy zmian obniżeniu ulegnie również podatek PIT z 17 proc. do 12 proc., na działy kadrowo-płacowe czekają wkrótce nowe obowiązki. W jaki sposób wpłynie to na poziom wynagrodzenia? – tłumaczy Maciej Blajer z Systim.pl.Niemniej obniżenie stawki podatku w tym przedziale z 17 do 12 proc. sprawiło, iżdo 3600 złotych (300 złotych w skali miesiąca). Na ostateczny kształt wynagrodzenia wpłyną również inne zmienne. Trzeba bowiem pamiętać, że po 1 lipca 2022 roku na wysokość wynagrodzenia wpłyną między innymi– dodaje specjalista z Systim.pl.Jak rzecz się ma z zaliczkami na podatek dochodowy? Już wkrótce płatnicy nie będą zmuszeni do podwójnego liczenia oraz porównywania zaliczek na PIT – choć mechanizm ten obecnie reguluje art. 53a ustawy o PIT, od 1 lipca przepis ten ma zostać uchylony. Co ważne, w niektórych przypadkach zmiana ta pozwoli wyeliminować ryzyko sporych dopłat w rocznym rozliczeniu podatkowym.Pozostawienie zwiększonej kwoty wolnej od podatku (na poziomie 30 tys. złotych) oraz podwyższonego pierwszego progu podatkowego (w wysokości 120 tys. złotych) bez wątpienia sprawi, iż zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022 r. będą korzystne dla szerokiej grupy podatników. Dotyczy to jednak osób zarabiających zdecydowanie więcej niż średnia krajowa -