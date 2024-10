Raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym. Co trzeba o nim wiedzieć?

Raport podatnika to nowa funkcjonalność dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, wprowadzona z myślą o przedsiębiorcach i organizacjach. Umożliwia uzyskanie w jednym miejscu przejrzystego zestawienia kluczowych informacji podatkowych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa. Co musimy wiedzieć o raporcie podatnika?

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest raport podatnika w e-US?

Jak wygenerować raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym?

Co zawiera raport podatnika?

Co przedsiębiorca powinien zrobić, kiedy zauważy nieprawidłowości w raporcie podatnika?

Co to jest raport podatnika w e-US?

Przydatność raportu może być istotna w sytuacji przekazania go zewnętrznej jednostce prowadzącej sprawy księgowe firmy – mówi Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości oraz kadr i płac w Systim.pl. – Dla tych organizacji księgowych jest to uwiarygodnienie informacji przekazanych przez klienta – podkreśla ekspertka.

Jak wygenerować raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym?

Wygenerowanie raportu przez księgowego jest możliwe w sytuacji, kiedy uzyska on odpowiednie uprawnienia – zaznacza Beata Tęgowska. – Te jednak dotyczą tylko osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi posiadającymi NIP – dodaje.

Co zawiera raport podatnika?

Co przedsiębiorca powinien zrobić, kiedy zauważy nieprawidłowości w raporcie podatnika?

Raport jest podstawą do wyjaśniania informacji posiadanych przez firmę i Urząd Skarbowy – ocenia ekspertka Systim.pl. – Zależnie od rodzaju informacji należy podjąć kroki w celu ich skorygowania poprzez odpowiedni formularz, czy np. uzupełnić płatności w zakresie podatków – podpowiada Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości oraz kadr i płac w Systim.pl.



– Raport ma charakter informacyjny i może nie obejmować wszystkich danych posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową. Dlatego jego generowanie powinno być traktowane jako element szerszego nadzoru nad sytuacją podatkową, a nie jako jedyne źródło informacji – przestrzega Beata Tęgowska.

Jest to narzędzie informacyjne, które ułatwia zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi, poprawiając przejrzystość i kontrolę nad finansami przedsiębiorstw.Dzięki tej funkcji przedsiębiorcy mogą sprawniej zarządzać swoimi sprawami podatkowymi i minimalizować ryzyko błędów.Raport podatkowy można łatwo wygenerować po zalogowaniu się na konto w e-US, korzystając z profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Użytkownicy z dostępem rozszerzonym mogą zarządzać uprawnieniami innych osób do korzystania z konta organizacji.Warto podkreślić, że raport jest dostępny w formacie PDF i jest ważny do północy dnia, w którym został wygenerowany.Raport podatnika składa się z kilku istotnych sekcji. Zawiera(czyli informacje o podatniku, w tym adres do doręczeń oraz formę opodatkowania), wskazuje informacje, czy podatnik ma jakiekolwiek, informuje o prowadzonymwobec podatnika, prezentuje nieprawidłowości w zakresieoraz dane o poprawności złożonychW raporcie znajdują się też informacje o mikrorachunku podatkowym oraz pozostałych zgłoszonych, a także listapodatnika i ich uprawnień oraz informacje oVAT lub kapitałowej.Zdaniem ekspertów Kompleksowy Raport Podatkowy to ważny krok do uproszczenia i zwiększenia przejrzystości procesów podatkowych. Umożliwia przedsiębiorcom i organizacjom lepsze zrozumienie ich statusu podatkowego, co z pewnością przełoży się na większą efektywność zarządzania finansami. W przyszłości planowane jest udostępnienie tej usługi również dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.