Zaświadczenie o niezaleganiu w US teraz bez opłaty i szybko przez internet

Fiskus przygotował ułatwienie dla podatników. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać teraz bezpłatnie drogą elektroniczną w e-Urzędzie Skarbowym. Jest to system teleinformatyczny, który umożliwia komunikację podatnika z organami podatkowymi. Każdy podatnik będący osobą fizyczną ma w nim domyślnie założone konto. Aby z niego korzystać wystarczy zalogować się poprzez e-PUAP lub profil zaufany na stronie podatki.gov.pl i wyrazić zgodę na komunikację drogą elektroniczną.

Kiedy przydaje się zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Plany na dalszą cyfryzację fiskusa

e-Urząd Skarbowy działa w ramach struktury Krajowej Administracji Skarbowej. To system teleinformatyczny, który umożliwia komunikację podatnika z organami podatkowymi. W e-Urzędzie Skarbowym każdy podatnik będący osobą fizyczną ma domyślnie założone konto. Aby z niego korzystać wystarczy zalogować się poprzez np. profil zaufany na stronie podatki.gov.pl i wyrazić zgodę na komunikację drogą elektroniczną.Przedsiębiorcy często potrzebują zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach np. gdy ubiegają się o dofinansowanie lub pożyczkę. Czas otrzymania zaświadczenia w sposób tradycyjny może się znacznie wydłużać. Dodatkowo wniosek składany w sposób tradycyjny podlega opłacie. W przypadku złożenia wniosku przez e-Urząd Skarbowy nie trzeba dokonywać opłaty, a zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki. Niekiedy uzyskanie zaświadczenia jest pilnie potrzebne na „już”, a dzięki komunikacji elektronicznej możemy zdobyć je niemal od ręki.Docelowo e-Urząd Skarbowy ma pozwalać na kompleksowe załatwianie spraw na linii podatnik-fiskus, zwłaszcza tych dotyczących podatków VAT, PIT czy CIT. Umożliwi kontakt nie tylko z urzędem skarbowym, ale również z innymi organami Krajowej Administracji Skarbowej. Już dziś tą drogą można złożyć np. wniosek o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych czy wniosków o wiążącą informację stawkową e-Urząd Skarbowy może też być sposobem na skuteczne i szybkie załatwianie spraw gdy podatnik wyjedzie za granicę, jest często w podróży lub zmienia miejsce zamieszkania. Prowadząc w ten sposób komunikację z organami podatkowymi będzie otrzymywał wszystkie pisma drogą elektroniczną.Podsumowując, e-Urząd Skarbowy to krok w dobrym kierunku jeśli chodzi o ułatwienia dla podatników. Pozwoli to im na załatwianie spraw droga elektroniczną, przy okazji oszczędzając im czas potrzebny na złożenie tradycyjnego wniosku w siedzibie organu podatkowego oraz oczekiwania na jego rozpatrzenie.