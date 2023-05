Spółka holdingowa: jakie warunki należy spełnić w świetle ustawy o CIT?

Główną korzyścią ze spółki holdingowej, która powstała w ramach Polskiego Ładu, jest przede wszystkim zwolnienie z podatku przychodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji spółki zależnej. Przepisy w zakresie skorzystania z preferencji reżimu holdingowego są na tyle skomplikowane, że wymagały aktualizacji w ramach zmian Polski Ład 2.0. Z uwagi na główną korzyść warto jest rozważyć taką strukturę zwłaszcza w kontekście planowanych restrukturyzacji czy zmian struktury właścicielskiej w grupach kapitałowych.

Warunki uznania spółki za spółkę holdingową

posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,

nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

nie korzysta ze zwolnień podatkowych (wymóg ten dotyczy spółki, a nie jej wspólnika),

prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,

udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na określonym w ustawie terytorium (np. kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową).

warunek musi być spełniony już na dzień uzyskania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej, a nie dopiero po zbyciu udziałów tej spółki, (…) późniejsze posiadanie udziałów/akcji w ilości powyżej 10% nie skutkuje automatycznie możliwością skorzystania z ww. zwolnienia.

Warunki uznania za spółkę zależną

co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa,

nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,

nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Warunki zastosowania Reżimu Holdingowego

Warunki uznania spółki za spółkę holdingową zostały określone w art. 24m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem za spółkę holdingową uznaje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną albo spółkę akcyjną będącą polskim rezydentem podatkowym spełniającą następujące warunki:Powyższe warunki powinny być spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-1.4010.23.2022.2.JD z 28.04.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, żeOrany podatkowe potwierdzają także, że możliwość korzystania ze zwolnienia dywidendowego nie ma wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia holdingowego (por. interpretacja indywidualna nr 0111-KDIB1-3.4010.162.2022.1.IZ z 12.05.2022 r.).Zgodnie z art. 24m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT przez spółkę zależną rozumie się spółkę będącą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółką akcyjną oraz polskim rezydentem spełniającą łącznie następujące warunki:Równoczesne posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w spółkach, które nie spełniają definicji spółki zależnej nie będzie miało wpływu na możliwość skorzystania z reżimu holdingowego (por. interpretacje indywidualne nr 0111-KDIB1-2.4010.184.2022.1.DP z 17.06.2022 r.).Ponadto spółka zależna nie może być spółką nieruchomościową, żeby zastosować reżim holdingowy.W celu skorzystania z preferencji dla reżimu holdingowego konieczne jest spełnienie określonych warunków. Zgodnie z art. 24n ust. 1 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, uzyskane przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej.Zwolnienie to ma zastosowanie jeżeli podmiotem otrzymującym dywidendę jest spółka holdingowa, wypłacającym dywidendę jest krajowa spółka zależna lub zagraniczna spółka zależna, a warunki są spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.Stosownie do art. 24o ust. 1 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.W kontekście powyższego, istotne jest ustalenie momentu, od którego możliwe jest zastosowanie Reżimu Holdingowego, tj. od którego momentu należy liczyć 2 letni okres spełnienia warunków, o których mowa powyżej. Czas przez jaki spółka holdingowa ma posiadać udziały w kapitale spółki zależnej ma obejmować okres nie krótszy niż dwa lata.