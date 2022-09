Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

W ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono do polskiego systemu prawnego instytucję spółki holdingowej. Regulacja opiera się na następujących filarach: pełnym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zysków pochodzących ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych oraz zwolnieniu z tego podatku 95% dywidendy wypłacanej spółce holdingowej przez spółkę zależną.

Aktualna definicja spółki holdingowej

Warunki dotyczące spółki zależnej

Udoskonalenie przedmiotowych regulacji

posiadania więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,

posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,

korzystania ze zwolnienia w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.

Ocena planowanych zmian

Spółka holdingowa powinna być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.Obok właściwej formy organizacyjnej konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:a) posiadanie, nieprzerwanie przez okres, bezpośrednio na podstawie tytułu własności(akcji) w kapitale spółki zależnej;b) nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową;c)podatkowych, takich jak SSE, PSI, dywidendowe;d) prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej;e) udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający związek z krajem stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / z którym nie zawarto stosownej umowy międzynarodowej.Spółka holdingowa będzie mogła zwolnić dochód z tytułu zbycia praw kapitałowych w spółce zależnej, jeżeli sprzedaż będzie dokonana na rzecz podmiotu niepowiązanego. Dodatkowo, konieczne jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.Spółka zależna powinna spełnić łącznie następujące warunki:a) co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa , nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku,b)udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,c)uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,d) nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,e)podatkowych, takich jak SSE oraz PSI.Zwolnienie nie znajdzie zastosowania do zbycia praw udziałowych w spółce zależnej, jeżeli co najmniej 50% wartości jej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości.Ustawodawca zamierza rozszerzyć katalog form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną. Zwolnienie na podstawie przepisów o polskiej spółce holdingowej nie będzie już konkurencyjne w stosunku do zwolnienia dywidendowego z CIT (dyrektywa Parent Subsidiary). Za tymi zmianami ma iść pełne zwolnienie z podatku dochodowego dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową.W przypadku spółki zależnej mają zostać usunięte warunki zakazujące:W związku z powyższym regulacje dotyczące polskiej spółki holdingowej będą mogły znaleźć zastosowanie przy strukturach wielopoziomowych.W kontekście okresu karencji, który musi upłynąć, aby skorzystać ze zwolnień, konieczne będzie spełnienie warunków nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Ograniczenia takie nie występuje w aktualnej wersji przepisów, gdyż warunek upływu czasu dotyczy jedynie posiadania praw udziałowych w spółce zależnej i wynosi on obecnie tylko 1 rok.Co może okazać się istotne, wprowadzone przepisy mają być stosowane wstecznie, czyli do transakcji zrealizowanych już po dniu 1 stycznia 2022 r.Zgodnie z uzasadnieniem celem zmian jest doprecyzowanie i udoskonalenie przedmiotowych regulacji, a także umożliwienie skorzystania z reżimu holdingowego przez większy krąg przedsiębiorców. Treść projektu ustawy zdaje się spełniać niniejsze założenia.Nieco problematyczna wydaje się kwestia wstecznego stosowania planowanych zmian. Wynika to z tego, że nie są one w całości korzystne dla podatników. Za negatywną zmianę można uznać wprowadzenie 2-letniego okresu wyczekiwania na zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego . Stąd też pożądane byłoby doprecyzowanie przepisów przejściowych na etapie prac ustawodawczych.