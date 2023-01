Składka zdrowotna 2023 od prowadzonej firmy i z pozostałych tytułów. Już wiemy, ile wyniesie

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania. Wpływ na jej kwotę ma również minimalne wynagrodzenie oraz przeciętna płaca z IV kwartału roku poprzedniego. Średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł i było wyższe o niemal 745 zł niż w 2021 roku, w związku z tym wzrośnie wysokość składki zdrowotnej 2023.

Składka zdrowotna 2023 i ryczałt ewidencjonowany - ile zapłacą podatnicy?

do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,

od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,

powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Składka zdrowotna 2023 - ryczał ewidencjonowany Dla podatników, którzy wybrali ryczał ewidencjonowany, składka zdrowotna 2023 wyniesie odpowiednio: 376,16 zł (roczny przychód do 60 tys. zł), 626,93 zł (od 60 tys. zł do 300 tys. zł), 1128,48 zł (powyżej 300 tys. zł). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Składka zdrowotna 2022 vs 2023 - ryczał ewidencjonowany Ryczałtowcy w zależności od uzyskiwanych przychodów zapłacą na składkę zdrowotną w 2023 więcej o 40 zł, 67 zł lub 121 zł miesięcznie w stosunku do składki zdrowotnej w 2022 r. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

roczny przychód do 60 tys. zł – 376,16 zł,

roczny przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł,

roczny przychód powyżej 300 tys. zł – 1 128,48 zł.

Składka zdrowotna w 2023 na skali podatkowej i podatku liniowym – jak obliczyć i ile wyniesie minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Kliknij, aby powiekszyć fot. fox17 - Fotolia.com Składka zdrowotna 2023 od prowadzonej firmy i z pozostałych tytułów W 2023 roku wzrośnie wysokość składki zdrowotnej. Ryczałtowcy w zależności od uzyskiwanych przychodów zapłacą więcej o 40 zł, 67 zł lub 121 zł miesięcznie. Minimalna składka na podatku liniowym na rok składkowy 2023 będzie wynosić 314,10 zł. Właściciele jednoosobowych spółek z o.o. zapłacą zryczałtowaną składkę w wysokości 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%). Składka zdrowotna 2023 za osobę współpracującą wyniesie 470,20 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wysokość składki zdrowotnej z pozostałych tytułów w 2023

właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%)

współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz / komandytariusz) 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%)

twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%)

podatnicy rozliczający się na Karcie podatkowej - 314,10 zł (minimalne wynagrodzenie x 9%) ;

osoby współpracujące – 470,20 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%)

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę stanowi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedzającego rozliczenie. Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł. To wzrost o niemal 744,90 zł w porównaniu z 6221,04 zł w 2021 r.W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku wzrośnie o 40,22 zł, 67,04 zł lub 120,67 zł miesięcznie (przydatne: Ryczał ewidencjonowany - zaliczka na podatek dochodowy bezpłatny kalkulator ).Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej stanowi 9% dochodu. Dla podatku liniowego składka zdrowotna to 4,9% dochodu, ale wysokość składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość na pierwszy dzień roku składkowego, tj. 1 lutego 2023 r., wyniesie 3 490 zł. W konsekwencji minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2023 będzie wynosić 314,10 zł. Rok składkowy dla skali podatkowej i podatku liniowego jest liczony od 1 lutego do 31 stycznia. Minimalna składka zdrowotna za styczeń 2023 wynosi więc 270,90 zł.Od 1 lutego 2023 r. wysokość składki zdrowotnej wzrośnie minimum o 43,20 zł miesięcznie. Dodatkowo, dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego, wzrośnie kwota do odliczenia/zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 r. z 8 700 zł do 10 200 zł (przydatne: Podatek liniowy - zaliczka na podatek dochodowy bezpłatny kalkulator ).Składka zdrowotna jest opłacana nie tylko przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zryczałtowaną składkę, czyli niezmienną przez cały rok, płacą również: