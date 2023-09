Nowa wersja e-faktury ma obowiązywać do uruchomienia KSeF

Od września w środowisku produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur obowiązuje nowa wersja faktury ustrukturyzowanej. Według zapewnień MF, wzór dokumentu ma pozostać niezmieniony aż do uruchomienia KSeF 1 lipca 2024 r. Resort liczy na to, że aktualizacja e-faktury zachęci przedsiębiorców do szybszego wdrożenia KSeF.