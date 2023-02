Zaledwie niespełna 22 tysiące - tyle faktur zostało do tej pory wystawionych przez firmy w Krajowym Systemie e-Faktur. To niewiele zważywszy na fakt, że resort finansów szacuje liczbę przetwarzanych przez system dokumentów na 2,5 mld dokumentów rocznie. Zdaniem przedsiębiorców, te liczby potwierdzają, że przesunięcie obowiązku dostosowania firm do KSeF, to dobry krok.

Wielka unijna rewolucja VAT

Mało e-faktur

Kliknij, aby powiekszyć fot. ra2 studio - Fotolia.com Firmy czekają. W KSeF wystawiono zaledwie 22 tys. faktur Według danych MF, w lutym 2022 (pierwszy miesiąc funkcjonowania systemu KSeF) zostały przetworzone zaledwie dwa dokumenty. Największą liczbę faktur ustrukturyzowanych platforma przyjęła w listopadzie 2022, było to 5212 rekordów. Widać więc wyraźnie, że przedsiębiorcy czekają i podejmują decyzje raczej później niż wcześniej.

Od 2 do 5212

Miały stać się obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r., ale Ministerstwo Finansów przesunie termin wprowadzenia e-faktur dla firm. KSeF, czyli cyfrowa platforma do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, stanie się obligatoryjna dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca przyszłego roku.Platforma została uruchomiona dokładnie rok temu i na razie korzystanie z niej nie jest obligatoryjne. Choć ministerstwo zachęca, by system przetestować i odpowiednio przygotować na zmianę swoją organizację, to firmy z tej możliwości, póki co, nie korzystają.Z danych Ministerstwa Finansów, uzyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do platformy KSeF wysłanych zostało zaledwie niespełna 22 tys. dokumentów. Biorąc pod uwagę fakt, że resort szacuje, iż system rocznie ma przetwarzać nawet 2,5 mld faktur ustrukturyzowanych, to kropla w morzu. Dokładniej mówiąc, liczba e-faktur przetworzonych w ciągu ostatniego roku to zaledwie 0,000087 wielkości, jakiej spodziewa się resort w standardowym roku funkcjonowania.Prace nad ustawą ciągle trwają, a na początku lutego Ministerstwo Finansów ogłosiło, że termin obowiązywania KSeF zostaje kolejny raz przesunięty. To dla firm dobra wiadomość, bo daje im czas na przygotowanie się do zmiany. Jednocześnie wiele z nich po prostu odsuwa w czasie działania dostosowujące do tej rewolucji.– tłumaczy Magdalena Jarek, menedżer działu rozwoju aplikacji SAP z firmy informatycznej KBJ, która specjalizuje się w integracji systemu SAP z KSeF-em.– dodaje Magdalena Jarek.Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu KSeF, czyli lutym 2022, zostały przetworzone zaledwie dwa dokumenty. Największą liczbę faktur ustrukturyzowanych platforma przyjęła w listopadzie 2022, było to 5212 rekordów. To jasna wskazówka: przedsiębiorcy czekają i podejmują decyzje raczej później niż wcześniej.– przekonuje Magdalena Jarek.Polska, wraz z Włochami, Francją i Hiszpanią, znajduje się w grupie pierwszych w Europie państw wdrażających obowiązkowy elektroniczny system do wymiany faktur. To część planu Unii Europejskiej dotyczącego digitalizacji i uszczelnienia systemu płatności związanych z podatkiem VAT. Ma on również służyć uproszczeniu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej.Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ustawa o podatku VAT wraz z dokładnymi zasadami zmian i wprowadzeniem obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur powinna wejść w życie w ciągu kilku-kilkunastu tygodni. Z początkiem lutego 2023 resort poinformował, że ustawa o podatku VAT ma obowiązywać od 1 lipca 2024, a nie, jak wcześniej zakładano, 6 miesięcy wcześniej. Istotną zmianą jest również zapowiedź, że faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.