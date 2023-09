Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku. Wysokość nowych stawek brutto jest już znana, ale wciąż nie wiadomo, jakie kwoty pojawią się na kontach pracowników. Kolejna niewiadoma to koszty pracodawców. Eksperci są jednak zgodni, że kwota, która pozwoli firmom na utrzymanie obecnego personelu, znacznie wzrośnie.

Przeczytaj także: Wzrost płacy minimalnej będzie silnym ciosem dla rynku pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Magdziak Marcin - Fotolia.com Płaca minimalna przyjęta przez rząd. Koszt zatrudnienia pracownika w 2024 r. znacznie wzrośnie W związku z nadchodzącymi podwyżkami płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 roku koszt utrzymania jednego pracownika będzie wynosić 5111 zł. Różnica pomiędzy wypłatą otrzymywaną przez osobę zatrudnioną a kwotą, jaką musi ponieść pracodawca w ramach tego samego wynagrodzenia, będzie wynosić 60%. Obecnie opłacenie pięciu pracowników kosztuje pracodawcę tyle samo, ile będzie kosztowało utrzymanie czterech w roku 2024.

Co to oznacza dla pracodawcy?

Już 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne wyniesie 4.242 zł brutto. Po kolejnej podwyżce, zaplanowanej na 1 lipca, wzrośnie ono do 4.300 zł brutto. Jesteśmy więc świadkami historycznego wzrostu na poziomie 20%, ale pracownicy na swoich kontach zobaczą wzrost jedynie o 17%. Jest to spowodowane wysokością danin publicznoprawnych, czyli podatku dochodowego i składek na ZUS. W związku z tym po styczniowej podwyżce pracownik otrzyma około 3.222 zł na rękę, a po lipcowej – około 3.262 zł (wysokość wynagrodzenia netto i koszty pracodawcy możesz obliczyć wykorzystując nasz bezpłatny kalkulator wynagrodzeń - kalkulator płacowy ).Wraz ze zmianą wysokości płac wzrasta również całkowita kwota, jaką pracodawca musi ponieść, aby sfinansować utrzymanie personelu. Od 1 stycznia koszt utrzymania jednego pracownika będzie wynosić 5111 zł. Oznacza to, że różnica pomiędzy faktyczną wypłatą otrzymywaną przez osobę zatrudnioną a kwotą, jaką musi ponieść pracodawca w ramach tego samego wynagrodzenia, wynosi 60%.Po podwyżce płacy minimalnej w lipcu 2024 r. utrzymanie jednego pracownika będzie kosztować ok. 5.181 zł. Po dokonaniu obliczeń okazuje się, że obecnie opłacenie pięciu pracowników kosztuje pracodawcę tyle samo, ile będzie kosztowało utrzymanie czterech w roku 2024. Można więc powiedzieć, że w przyszłym roku pracodawca będzie zmuszony do wypłacania jednej dodatkowej pensji miesięcznie, bez zwiększenia liczebności personelu.