Skarbówka może zabrać ulgi podatkowe, jeżeli rodzic okaże się "niewystarczająco samotny"

Do prawników trafia coraz więcej spraw, dotyczących konsultacji w sprawie definicji samotnego rodzica. Istota sporu dotyczy uprawnień podatnika do korzystania z preferencyjnych form rozliczania podatku, w sytuacji gdy jest się rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Z tym, że w opinii organów podatkowych "samotne wychowywanie" dzieci należy zdefiniować. Jeżeli rodzice nie są w związku, ale w równym stopniu partycypują i biorą udział w wychowaniu małoletniego, to zdarzają się przypadki poddania pod wątpliwość prawa do ulgi podatkowej.

Przeczytaj także: Rozliczenie roczne PIT za 2022 - jakie ulgi i odliczenia dla rodzin oraz rodziców?

Czym są równorzędne zasady w opiece nad dzieckiem? Czy blokują one możliwość wzięcia ulgi podatkowej na dziecko?

Poważne konsekwencje nadgorliwej interpretacji podatkowej

Przeczytaj także: Szczególne dochody dziecka a rozliczenie PIT rodziców

Jak mówi mecenas Marek Jarosiewicz w ostatnim roku zdarzyło się już kilka razy, by prawnik był proszony o przygotowanie wyjaśnienia dotyczącego sytuacji rodzinnej konkretnej osoby. Wówczas samotna matka lub samotny ojciec przedkłada w Urzędzie Skarbowym, że drugi rodzic nie bierze równorzędnego udziału w wychowaniu dziecka.– mówi mecenas Marek Jarosiewicz.Sytuacja jest skomplikowana, bo jeżeli dziecko mieszka z matką, ale ojciec odwiedza je w weekendy, a nawet zabiera na wakacje, to w oczywisty sposób uczestniczy w życiu dziecka. Czy to jednak pozwala na interpretacje, że matce nie należy się ulga podatkowa?– mówi mecenas Marek Jarosiewicz.– dodaje prawnik.– dodaje prawnik.W ocenie mecenasa Jarosiewicza sądy mając taką wątpliwość biorą pod uwagę stan faktyczny opieki nad małoletnim, który występuje w konkretnym czasie. Nie zmienia to faktu, że sama konieczność tłumaczenia sytuacji rodzinnej przed organem skarbowym, czy nawet przed sądem, może stanowić dla jednego z rodziców duży problem i dyskomfort.