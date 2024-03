Odpowiednio długie okresy przygotowawcze przed wejściem w życie powinny obowiązywać nie tylko dla nowych aktów prawnych, lecz także w przypadku wszystkich decyzji ważnych dla gospodarki. Tak kluczowe postanowienia jak te dotyczące nieprzedłużenia zerowego podatku VAT na żywność nie powinny być ogłaszane na dwa tygodnie przed wygaśnięciem rozporządzenia, ale powinny być poprzedzane szerokimi konsultacjami społecznymi i anonsowane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, by nie stawiać przedsiębiorców działających w handlu detalicznym w patowej sytuacji - apeluje PIH. Zmiany związane z obowiązywaniem nowych cen od 1 kwietnia 2024 r. będą bowiem musiały zostać przeprowadzone w okresie świąt Wielkanocy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. kadmy - fotolia.com Koniec zerowego VAT na żywność dużym problemem dla sklepów Zmiany związane z obowiązywaniem nowych cen od 1 kwietnia 2024 r. będą musiały zostać przeprowadzone w okresie świąt Wielkanocy. Znalezienie czasu na wymianę cenówek związanych z nieprzedłużeniem zerowej stawki na żywność w okresie przedświątecznym będzie ogromnym wyzwaniem organizacyjnym.

– komentuje Prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.W wyniku nieprzedłużania zerowego podatku VAT na żywność w sklepach muszą pojawić się nowe oznaczenia cen dla każdego towaru. W przypadku małych sklepów często jest to kilka tysięcy pozycji asortymentowych. Wymiana cenówek przy każdej z nich to proces niezwykle czasochłonny.Decyzja o nieprzedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność od 1 kwietnia 2024 r. stawia przedsiębiorców w tym trudniejszej sytuacji, że termin ten nakłada się z czasem świąt Wielkanocy. Okres przedświąteczny i świąteczny to czas największego ruchu w sklepach.– podkreśla Maciej Ptaszyński.Polska Izba Handlu zwróciła się w tej sprawie do Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego.