Zwrot podatku PIT: czy komornik lub firma windykacyjna może go zająć?

W 2023 roku do portfeli Polaków wróciło 27 miliardów złotych w ramach zwrotów za nadpłatę PIT. Średnio podatnik otrzymał 1715 zł. Dodatkowe pieniądze zawsze mogą pomóc w spłacie opóźnionych rachunków lub rat kredytów. Jeśli osoba z zadłużeniem podlegającym już egzekucji komorniczej spodziewa się zwrotu podatku, to może również oczekiwać zajęcia go na poczet zaspokojenia zobowiązania.

Przeczytaj także: Egzekucja komornicza z nieruchomości. Wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

W tym roku możemy liczyć na nieco mniej…

Zwrot podatku a długi

Kliknij, aby powiekszyć fot. vchalup - Fotolia.com Czy komornik lub firma windykacyjna może zająć zwrot podatku PIT? Komornik ma możliwość zajęcia zwrotu podatku do wysokości roszczenia. Jeśli natomiast zaległości podlegają windykacji polubownej, czyli dochodzenie należności jeszcze nie weszło na ścieżkę sądową, ewentualny zwrot podatku trafia do płatnika.

Czas zwrotów pieniężnych z tytułu nadpłaty zaliczek na podatek dochodowy to dla wielu Polaków bardzo dobry moment, bo mogą oni liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. Jak się okazuje – całkiem niemałej. Z tytułu zwrotu nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w minionym roku do kieszeni Polaków wpadło 27 mld zł, co średnio na jednego płatnika dało ok. 1715 zł dodatkowych środków.Zeszłoroczne zwroty podatków były wyższe w dużej mierze ze względu na zawirowania prawne w związku z Polskim Ładem, co miało swoje przełożenie na obniżenie stawki PIT. Toteż odprowadzane przez Polaków wysokie stawki zaliczek na podatek dochodowy poskutkowały w 2023 r. wyższymi kwotami zwrotów.Szczególnie istotne jest właściwe rozplanowanie wydatkowania dodatkowych środków, jeśli mamy zaległe zobowiązania. W przypadku osób, których środki lub mienie przejmuje komornik na poczet zaspokojenia potrzeb wierzycieli, może się okazać, że ewentualny zwrot nie zostanie wypłacony. Warto wiedzieć, że komornik ma możliwość zajęcia zwrotu podatku do wysokości roszczenia.Natomiast jeśli zaległości podlegają windykacji polubownej, czyli dochodzenie należności jeszcze nie weszło na ścieżkę sądową, ewentualny zwrot trafia do płatnika.– podkreśla Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.Dodatkowe pieniądze – takie jak zwrot podatku, mogą stanowić dobry początek porządkowania sytuacji finansowej i radzenia sobie z zaległymi płatnościami. Jeśli też dotychczas z jakichś powodów unikaliśmy kontaktu z wierzycielem lub windykacją, to właśnie środki na częściową spłatę są dobrym pretekstem do podjęcia rozmowy z osobą zarządzającą naszymi długami.Samodzielne zgłoszenie się do działu windykacji lub firmy zarządzającej wierzytelnościami, której została powierzona windykacja, zawsze działa na plus osoby zadłużonej. Jest to wyraz dobrych intencji i chęci spłaty zobowiązań. Windykatorzy, mając na względzie naszą pozytywną postawę wobec spłaty długu, mogą zaoferować dogodniejsze warunki spłaty, rozłożenie go na mniejsze raty czy jeszcze inne działania, które ułatwią wyjście na prostą.