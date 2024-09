Czym jest podatek lotniczy i ile wynosi?

Od przyszłego roku w Szwecji zniesiony zostanie podatek lotniczy, doliczany do cen biletów. Ma to na celu poprawę konkurencyjności szwedzkich lotnisk oraz wsparcie sektora lotniczego. Czym jest podatek lotniczy, ile wynosi w poszczególnych krajach i jakie korzyści dla pasażerów wynikać będą z jego likwidacji - wyjaśniają eksperci z firmy AirCashBack.

W Polsce, przy usługach pasażerskiego transportu lotniczego na trasach krajowych obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 8%, natomiast na trasach międzynarodowych stawka wynosi 0%

W Szwecji:76 SEK (około 7 EUR) na loty wewnątrz Europy, 315 SEK (około 29 EUR) na loty poza Europę.

W Niemczech: 15,53 EUR na loty wewnątrz Europy, 39,34 EUR na loty do Izraela i Jordanii.

W Wielkiej Brytanii: 13 GBP za lot międzynarodowy, 7 GBP za lot krajowy.

Kiedy naliczany jest podatek

Kraju wylotu. Podatek lotniczy jest naliczany przez kraj, z którego odbywa się wylot. Każdy kraj może mieć własne przepisy dotyczące wysokości i zasad naliczania tego podatku.

Trasy lotu. Wysokość podatku może różnić się w zależności od trasy lotu. Na przykład, w niektórych krajach podatek jest wyższy dla lotów międzynarodowych niż dla lotów krajowych.

Klasy podróży. Niektóre kraje mogą naliczać różne stawki podatku w zależności od klasy podróży (ekonomiczna, biznesowa, pierwsza klasa).

Celu podróży. Podatek lotniczy może być również uzależniony od celu podróży. Na przykład, loty turystyczne mogą być opodatkowane inaczej niż loty biznesowe.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czym jest podatek lotniczy? Podatek lotniczy to opłata naliczana do ceny biletów lotniczych.Wprowadzany jest przez niektóre kraje w celu ochrony środowiska i ograniczenie emisji CO2.

Korzyści dla pasażerów

Tańsze bilety lotnicze

Większa dostępność połączeń lotniczych

Ożywienie turystyki

Ryanair: Oferuje bezpośrednie loty z różnych miast w Szwecji, takich jak Sztokholm, Göteborg i Malmö, do wielu miast w Polsce, w tym Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia.

Wizz Air: Obsługuje bezpośrednie połączenia z Sztokholmu, Göteborga i Malmö do Warszawy, Gdańska, Katowic i Poznania.

LOT Polish Airlines: Narodowy przewoźnik Polski oferuje bezpośrednie loty z Sztokholmu do Warszawy.

Norwegian Air Shuttle: Oferuje bezpośrednie loty z Sztokholmu do Warszawy.

SAS (Scandinavian Airlines): Obsługuje bezpośrednie połączenia z Sztokholmu do Warszawy.

Podatek lotniczy to opłata naliczana do ceny biletów lotniczych. Wprowadzany jest przez niektóre kraje w celu ochrony środowiska i ograniczenie emisji CO2.W przypadku Szwecji, podatek lotniczy został wprowadzony w 2018 roku, ale od przyszłego roku zostanie zniesiony, aby poprawić konkurencyjność szwedzkich lotnisk i wspomóc sektor lotniczy.Podatek lotniczy różni się w zależności od kraju i trasy lotu.Oto kilka przykładów wysokości podatku lotniczego doliczanego do ceny biletów:Podatek lotniczy jest naliczany w momencie zakupu biletu i zależy od kraju wylotu, trasy lotu, klasy podróży, celu podróży oraz polityki rządu danego kraju. Jego celem jest często zniechęcenie do częstego latania.Decyzja o naliczaniu podatku lotniczego zależy od kilku czynników:Zniesienie podatku lotniczego w Szwecji ma wejść w życie od 2024 roku, co oznacza, że szwedzkie lotniska będą mogły ponownie konkurować z pełną mocą na rynku europejskim. Decyzja ta może również wpłynąć na linie lotnicze, które rozważają rozwój nowych połączeń z i do Szwecji, wiedząc, że podróże lotnicze mogą być teraz bardziej przystępne dla pasażerów.Dla pasażerów zniesienie podatku lotniczego oznacza tańsze bilety lotnicze i większą dostępność połączeń. Obniżenie kosztów podróży może zachęcić więcej osób do korzystania z transportu lotniczego, co z kolei może przyczynić się do ożywienia turystyki i gospodarki.Zniesienie podatku lotniczego oznacza, że ceny biletów lotniczych będą niższe. Pasażerowie będą mogli zaoszczędzić na kosztach podróży, co może zachęcić więcej osób do korzystania z transportu lotniczego.Poprawa konkurencyjności szwedzkich lotnisk może przyciągnąć więcej linii lotniczych i zwiększyć liczbę dostępnych połączeń. To oznacza większy wybór tras i częstsze loty, co ułatwi planowanie podróży. Pasażerowie będą mieli więcej opcji do wyboru i będą mogli podróżować bardziej komfortowo i ekonomicznie.Tańsze bilety i większa dostępność połączeń mogą przyciągnąć więcej turystów do Szwecji, co z kolei może przyczynić się do ożywienia sektora turystycznego i gospodarki kraju.Z Szwecji do Polski można polecieć bezpośrednio kilkoma liniami lotniczymi.Oto najpopularniejsze z nich: