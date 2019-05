Wpłata darowizny na własne konto nie jest zwolniona z podatku

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizny jest fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Wpłata własna pieniędzy na konto nie korzysta ze zwolnienia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.05.2019 r. nr 0111-KDIB2-2.4015.50.2019.3.MZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatnik, który sam wpłacił sobie na konto otrzymane w darowiźnie pieniądze, nie skorzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, nawet gdy darczyńca nie posiada konta bankowego zaś pomiędzy obdarowanym a darczyńcą zostanie sporządzona pisemna umowa darowizny. Przekazanie darowizny „do ręki" nie jest tutaj dopuszczalne.

Dziadek wnioskodawcy w dniu 18 stycznia 2019 r. przekazał mu darowiznę w postaci 100.000 zł do rąk własnych. Nie posiada on bowiem konta bankowego – emeryturę przynosi listonosz. Wnioskodawca otrzymane pieniądze wpłacił samodzielnie na własne konto bankowe. Spisał też z dziadkiem umowę darowizny . Darowizna została zgłoszona w urzędzie skarbowym. Do organu przesłano też potwierdzenie wpłaty pieniędzy jak i sporządzoną umowę. Wnioskodawca zadał pytanie, czy musi zapłacić podatek od darowizny ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów