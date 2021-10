Darowizna nieruchomości od babci bez podatku

Darowizna domku dla wnuczki od babci i jej męża zwolniona z podatku

Babcia będąca darczyńcą mieści się względem obdarowanej w tzw. grupie zerowej. Oznacza to, że może darować obdarowanej majątek bez podatku od spadków i darowizn i to nawet wówczas, gdy przedmiot darowizny należy do majątku wspólnego małżeńskiego, gdzie mąż babci nie jest jednocześnie dziadkiem obdarowanej.