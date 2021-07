Podatek od darowizny pieniędzy na spłatę kredytu bankowego

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przekazanej darowizny pieniężnej, wpłata może być dokonana na rachunek bankowy osoby trzeciej ale wyłącznie na subkonto wyodrębnione w ramach tego rachunku dla osoby obdarowanej. W innym przypadku przelew pieniędzy na konto osoby trzeciej skutkuje utratą prawa do pełnego zwolnienia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.06.2021 r. nr 0111-KDIB2-3.4015.84.2021.1.BD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

We wrześniu 2020 r. matka wnioskodawcy spłaciła jego zadłużenie wynikające z zaciągniętych dwóch kredytów gotówkowych w banku . Zainteresowany nie posiada rachunku bankowego . Dlatego matka dokonała przelewu środków pieniężnych (odpowiednio 8755,68 zł oraz 7465,45 zł) na konto bankowe przeznaczone do spłaty kredytów, w tytule podając imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres z dopiskiem jako wpłata uwiarygadniająca do rachunku. Jednocześnie w dniu przelewów między darczyńcą a obdarowanym została sporządzona umowa darowizny środków pieniężnych. Nadto wnioskodawca złożył zgłoszenie do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy o otrzymanej darowiźnie.Wnioskodawca zadał pytanie, czy opisana darowizna pieniędzy będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów