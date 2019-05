Logo firmy na samochodzie osobowym: odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorcy często informacje o swojej firmie nanoszą na samochody służbowe. Jest to na ogół nie tylko firmowe logo, ale także przedmiot działalności, dane kontaktowe – w kolorystyce i na tle kojarzącym się z przedsiębiorstwem. Czy tak oklejony samochód osobowy daje pełne prawo do odliczenia VAT?

sposób wykorzystywania pojazdów wyklucza jego użycie do celów innych niż firmowe (co winno wynikać ustalonych zasad używania pojazdów)

dla konkretnego pojazdu zostanie zaprowadzona ewidencja jego przebiegu, która potwierdzi jedynie służbowe korzystanie z samochodu

samochód zostanie zgłoszony fiskusowi na druku VAT-26

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kzenon - Fotolia.com Nie wystarczy okleić w barwy firmy samochodu, aby odliczyć pełny VAT Osobowy samochód firmowy daje prawo do pełnego odliczenia VAT, gdy służy wyłącznie działalności gospodarczej. Ustawodawca wymaga tutaj zaprowadzenia ewidencji przebiegu takiego pojazdu z której będzie wynikać, że każdy kilometr jest przejechany w celach służbowych, czy sporządzenia reguł korzystania z samochodu. Ten, kto jedynie oklei w dane firmy czy zakres jej działania samochód, pełnego VAT nie odliczy.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 05.12.2018 r., sygn. akt I FSK 2045/16 wyjaśnił, że „(…) Przepisy ustawy nie określają jednak w jaki sposób podatnik ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Wskazać jednak należy, że przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów (por. wyrok NSA z 28 czerwca 2018 r., sygn. akt I FSK 1395/16). (…)



W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego sposób w jaki wnioskodawca stara się wyeliminować ryzyko użycia samochodu do użytku prywatnego (oklejenie samochodu informacjami dotyczącymi spółki i prowadzonej przez nią działalności) nie może zapewnić tego, że pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Wpływ zaopatrzenia pojazdu w tego rodzaju informacje handlowe na rozpoznawalność firmy i potencjalne zwiększenie z tego tytułu jej przychodów nie ma w tym zakresie zasadniczego znaczenia. (…) zewnętrzna zmiana wyglądu pojazdu nie może bowiem zagwarantować tego, że pojazd ten zostanie wykorzystany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. (…)”

Ustawa o VAT wskazuje, że pojazdy samochodowe (a więc takie, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony), w zakresie rozliczania podatku naliczonego od ich nabycia, najmu, leasingu czy bieżącej eksploatacji co do zasady podlegają ograniczeniom. Prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje tutaj w wysokości 50% kwoty podatku z faktury zakupu. Takie ograniczenie wynika z przyjęcia założenia, że samochód służy zarówno działalności gospodarczej jak i celom prywatnym podatnika bądź innych osób, czyli tzw. celom mieszanym.Ustawodawca przewidział przy tym przypadki, kiedy i takie pojazdy dają prawo do pełnego odliczenia VAT.Art. 86a ust. 4 pkt 1 wskazuje warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby w stosunku do danego pojazdu przysługiwało prawo do odliczenia pełnego VAT. Są to:Występują tutaj także inne przypadki pełnego odliczenia VAT z uwagi na konstrukcję samochodu, jednakże te nie odnoszą się do samochodów osobowych Fiskus w swoich interpretacjach często podnosi przy tym, że fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie na potrzeby firmowe musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych (tzn. jeżeli – jego zdaniem – wystąpi chociażby potencjalna możliwość wykorzystania samochodu prywatnie, pełne odliczenie VAT nie przysługuje). A czy daje coś okleinowanie danymi firmowymi takiego samochodu?Reasumując firmowe oklejenie samochodu nie przesądza o tym, że pojazd ten może być wykorzystywany wyłącznie służbowo. W efekcie, gdy podatnik nie zaprowadzi dodatkowej dokumentacji oraz nie sporządzi zasad korzystania z samochodu, które wykluczą użytek prywatny, będzie mógł odliczać jedynie połowę podatku VAT od jego eksploatacji.