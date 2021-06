Pełne odliczenie VAT od samochodu nie zależy od badania technicznego

To cechy konstrukcyjne pojazdu wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą i dają prawo do pełnego odliczenia VAT, a nie dodatkowe badanie techniczne i uzyskanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym, które to jedynie powyższe potwierdzają.

Przeczytaj także: Logo firmy na samochodzie osobowym: odliczenie podatku VAT

Dla fiskusa ważna data badania

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com O pełnym odliczeniu VAT przesądza konstrukcja samochodu a nie zaświadczenie Konstrukcja samochodu określa, czy ten na potrzeby podatku VAT jest traktowany jako samochód osobowy czy ciężarowy. Dodatkowe badanie techniczne i wpis w dowodzie rejestracyjnym jedynie potwierdzają spełnienie określonych cech konstrukcyjnych. Stanowią one wyłącznie środek dowodowy a nie warunek prawa do pełnego odliczenia VAT.

Organ podatkowy podkreślił, że z ustawy o VAT nie wynika, w jakim terminie podatnik powinien przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne i uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym, jednakże skoro badanie to wpływa na prawo do odliczenia VAT, to powinno ono być przeprowadzone niezwłocznie, czyli – zdaniem urzędników - niezwłocznie po zakupie pojazdu, nie później jednak niż do czasu złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy.

WSA – zaświadczenie tylko potwierdza prawo a nie je warunkuje

„(…) Potwierdzenie cech konstrukcyjnych pojazdu, które wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydane przez stację kontroli pojazdów powinno być traktowane jako środek dowodowy do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie jako warunek, którego niespełnienie powoduje pozbawienie podatnika prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług. (…)” - czytamy w wyroku.

Do takich wniosków doszedł WSA w Krakowie w wyroku z 11 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1213/20. W rozpatrywanej przez sąd sprawie podatnik nabył w 2017 r. na potrzeby swojej działalności gospodarczej samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 2 900 kg, który posiadał kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy. Dopiero jednak w 2020 r. samochód został poddany dodatkowego badaniu technicznemu, które potwierdziło że spełnia on kryteria o których mowa w art. art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT (czyli pojazdu samochodowego, którego cechy konstrukcyjne wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, uprawniającego do pełnego odliczenia VAT ). Podatnik uzyskał stosowne zaświadczenie i wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.Zainteresowany powziął wątpliwości czy w takim przypadku miał on prawo do pełnego odliczenia VAT również przed przeprowadzeniem takiego badania. Jego zdaniem tak, ale na wszelki wypadek postanowił zapytać o to fiskusa.Organ podatkowy uznał zgoła co innego. Jego zdaniem zrealizowanie prawa do pełnego odliczenia VAT od takiego samochodu uzależnione jest od terminu uzyskania zaświadczenia oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. W związku z tym podatnik ma prawo do odliczania pełnej kwoty podatku VAT począwszy od dnia, w którym uzyskał odpowiednie zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów na podstawie którego dokonano odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Natomiast do tego dnia przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego określonego na fakturach dokumentujących nabycie tego samochodu i innych towarów i usług związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu.Z podejściem fiskusa nie zgodził się WSA w Krakowie w przytoczonym wyżej wyroku. Zdaniem składu sędziowskiego warunkiem zastosowania pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego jest spełnienie określonych cech konstrukcyjnych pojazdu, które potwierdza badanie techniczne,WSA zauważył też, że wymogi formalne określone w przepisać (takie jak np. przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego) nie mogą naruszać zasady proporcjonalności, zgodnie z którą legalność środków nakładających ciężary finansowe na przedsiębiorców uzależniona jest od tego, że środki te będą właściwe i konieczne dla realizacji celów, do których zmierza zgodnie z prawem dana regulacja, przy czym, jeżeli istnieje możliwość wyboru spośród wielu właściwych środków, należy stosować najmniej restrykcyjne oraz czuwać nad tym, aby nałożone ciężary nie były nadmierne w stosunku do zamierzonych celów. Skoro zaś cechy konstrukcyjne pojazdu wskazują, że może on być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej należy przyjąć, to dodatkowy obowiązek w postaci wykonania dodatkowego badania technicznego ma na celu jedynie umożliwienie podatnikowi wykazanie spełnienia wymagań ustawowych co do konstrukcji takiego pojazdu, a nie jest warunkiem dającym uprawnienie do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z tym pojazdem.W podobnym tonie wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt I FSK 965/16 czy w wyroku z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt I FSK 1492/17. Niestety organy podatkowe w dalszym ciągu nie chcę pogodzić się ze stanowiskiem sądów.