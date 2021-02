Odliczenie VAT od zakupu kampera

W podatku VAT kamper o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, który będzie wykorzystywany zarówno na potrzeby działalności gospodarczej jak i prywatnie, daje prawo do odliczenia 50% podatku od jego zakupu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.02.2021 r. nr 0114-KDIP4-2.4012.589.2020.3.WH.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, prowadzi działalność doradczą oraz związaną z social media . Tę ostatnią branżę planuje poszerzyć o relacje z wydarzeń lokalnych, miejsc i produktów a sam serwis o nową tematykę.Jego firma często świadczy usługi na terenie innych państw europejskich, nie tylko w Polsce. Na ogół są to kilkudniowe wyjazdy. W związku z powyższym wnioskodawca postanowił zakupić w I kwartale 2021 r. samochód specjalny typu kamper o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. W myśl prawa o ruchu drogowym będzie to „ samochód specjalny kempingowy ”, do prowadzenia którego konieczne jest prawo jazdy kategorii C.Kamper będzie służył przede wszystkim prowadzonej działalności gospodarczej jako tzw. mobilne biuro w przypadku prowadzenia projektów poza siedzibą w Polsce, jak też funkcję noclegową, żywieniową, transportową osób i sprzętu niezbędnych do realizacji danego projektu. Bardzo istotnym czynnikiem w podjęciu decyzji o zakupie pojazdu ma sytuacja epidemiologiczna i zagrożenia z niej wynikające. Z tego powodu szczególnie ważna jest „funkcjonalność noclegowa i żywieniowa” pojazdu co powoduje brak konieczności korzystania z obcych miejsc noclegowych oraz restauracji.Samochód będzie też wykorzystywany do celów prywatnych zainteresowanego.Wnioskodawca zadał pytanie, w jakiej wysokości może odliczyć podatek naliczony od zakupu kampera wykorzystywanego w sposób mieszany? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów