Częściowy podnajem samochodu osobowego nie uprawnia do pełnego odliczenia VAT

Najem samochodu nie zawsze uprawnia do pełnego odliczenia VAT © Minerva Studio - Fotolia.com

Samochód osobowy, który nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a do celów mieszanych w tym częściowo oddany w najem, daje prawo do doliczenia 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących opłat z umowy leasingu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.07.2021 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.366.2021.5.ICZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Najem samochodu nie zawsze uprawnia do pełnego odliczenia VAT Ustawa o VAT dla samochodów osobowych przewiduje dwa sposoby odliczania tego podatku. Gdy pojazd jest wykorzystywany w sposób mieszany, daje prawo do odliczenia połowy VAT, gdy tylko na potrzeby działalności gospodarczej - odliczyć podatek można w pełni. Nie zmienia powyższego fakt częściowego wynajmu tego samochodu zewnętrznym podmiotom.

