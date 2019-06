Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

Spóźniłeś się z realizacją zamówienia? Fiskus zabierze Ci koszty

Co do zasady kary umowne stanowią koszty uzyskania przychodu. Od reguły tej występują jednak wyjątki, których jeden dotyczy wadliwego wykonania usługi. Zdaniem fiskusa takim jest jej niewykonanie w terminie. W rezultacie wypłaconej z tego tytułu należności nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.