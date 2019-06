Korepetycje z języka angielskiego poza działalnością gospodarczą

Gdy czynności polegające na nauce języka obcego nie będą miały charakteru ani zorganizowanego, ani ciągłego w znaczeniu wynikającym z cytowanej uprzednio definicji ustawowej, zaś same godziny zajęć są dopasowane do ucznia, a w ich przeprowadzaniu jest wykorzystywana tylko własna wiedza, to takie udzielanie korepetycji stanowi działalność wykonywaną osobiście – działalność oświatową, a nie działalność gospodarczą – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.06.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.152.2019.2.DP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Aby udzielać korepetycji nie trzeba otwierać firmy? Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej. Dzięki temu osoby udzielające prywatnie korepetycji nie muszą od razu otwierać działalności gospodarczej, a uzyskiwane z tego tytułu przychody rozliczać w ramach tego źródła.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę zlecenie , ale z tego tytułu nie osiąga wynagrodzenia minimalnego (zachowana za to jest minimalna stawka godzinowa). Nie prowadzi ona działalności gospodarczej, niemiej udziela lekcji angielskiego samodzielnie dla osób fizycznych. Z tego tytułu co miesiąc odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy , uwzględniając 20% koszty uzyskania przychodu.Wnioskodawczyni podkreśliła, że korepetycji udziela we własnym imieniu bez zatrudniania do tego celu osób trzecich, w sposób zorganizowany i ciągły. Ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat korepetycji, które są udzielane w jej własnym mieszkaniu lub mieszkaniu osoby korzystających z lekcji.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy tak uzyskiwane przychody może rozliczyć w ramach przychodów z działalności wykonywanej osobiście? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów