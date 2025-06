24 miliony e-PIT-ów za 2024 rok

Niemal 24 miliony PITów - zostało złożonych elektronicznie. To ponad 95% wszystkich zeznań za 2024 rok. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, najczęściej wykorzystywaną formą był system Twój e-PIT, z którego skorzystało 14,3 mln podatników. W tym gronie znalazło się także ponad 1,1 mln przedsiębiorców.

Elektronizacja procesu rozliczenia PIT wyraźnie przyspiesza. Usługa Twój e-PIT zyskała na znaczeniu – szczególnie po udostępnieniu jej w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy, co uprościło dostęp do rozliczenia z poziomu smartfona. Widzimy wyraźnie, że podatnicy doceniają szybkość, prostotę oraz bezpieczeństwo naszych rozwiązań – komentuje Marcin Łoboda, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 95% podatników rozlicza się online Elektronicznie złożono prawie 24 mln deklaracji PIT.

Twój e-PIT – rekordowy wynik i rosnące zaufanie

Zwroty podatku – szybciej niż kiedykolwiek

Wygodne płatności i nowe funkcjonalności

Wsparcie i obsługa podatników

Rekordowe 1,5% dla organizacji pożytku publicznego

Przedsiębiorcy drugi rok z rzędu mogą korzystać z rozliczania PITu za pośrednictwem Twój e-PIT. Na obecną chwilę jednak należy go wypełnić w większości samemu, w przeciwieństwie do pracowników. To może niedługo jednak się zmienić. Za 2026 rok przedsiębiorcy będą przekazywać ewidencje podatkowe, a dzięki temu administracja skarbowa, będzie mogła przygotować pełniejsze zeznanie.Z usługi Twój e-PIT złożono w tym roku rekordowe 14,3 mln zeznań podatkowych – o 500 tys. więcej niż w roku ubiegłym. 8,3 mln deklaracji zostało zaakceptowanych przez podatników samodzielnie, a kolejne 6 mln – automatycznie. Wzrost popularności świadczy o systematycznie rosnącym zaufaniu do narzędzi KAS.Jak podaje Ministerstwo Finansów, największą aktywność wykazali podatnicy z województw mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Z elektronicznego rozliczenia korzystali zarówno młodsi, jak i starsi podatnicy – najmłodszy miał 18 lat, najstarszy 109.Nowością była możliwość złożenia deklaracji w usłudze Twój e-PIT z poziomu aplikacji mobilnej. Do końca kampanii aplikację e-Urząd Skarbowy pobrało 387 tys. użytkowników, a w okresie rozliczeniowym – 271 tys. Aplikacja to dobry kierunek, w mojej ocenie z roku na rok będzie zyskiwać na popularności.Do tej pory 22 mld zł nadpłat z tytułu PIT zostało zwróconych podatnikom – dotyczy to 14,4 mln deklaracji. Średni czas zwrotu wynosił 14 dni, przy czym wiele zeznań obsługiwanych automatycznie skutkowało przelewem już w ciągu doby.Dla porównania – termin zwrotu dla deklaracji papierowych to maksymalnie 3 miesiące, natomiast dla deklaracji elektronicznych – 45 dni.Rozliczenia zakończyły się dopłatą podatku dla 3,7 mln osób. Płatności można było dokonać bezpośrednio przez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, w tym po raz pierwszy – kartą płatniczą.Najczęściej wybieranym sposobem zapłaty był system BLIK (739 tys. transakcji na kwotę 458 mln zł), a nowość – płatność kartą – została wykorzystana 218 tys. razy (na 240 mln zł). Przelew bankowy, choć najrzadszy (74 tys. wpłat), przyniósł największy wpływ – 1 mld zł.KAS zapewniła kompleksowe wsparcie w procesie rozliczeń. Na infolinii odebrano 1,7 mln połączeń, w tym 900 tys. dotyczących PIT. Przeprowadzono 80 tys. rozmów na czacie, wysłano ponad 50 tys. wiadomości e-mail, a w urzędach skarbowych odbyło się 1,6 mln wizyt, z czego 300 tys. dotyczyło bezpośrednio podatku PIT.Średni czas oczekiwania na połączenie wynosił 2,5 minuty, a satysfakcja klientów urzędów skarbowych oceniona została na poziomie 93%.W tym roku podatnicy zadeklarowali przekazanie rekordowej kwoty 2,3 mld zł na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) – o 400 mln zł więcej niż rok wcześniej. Chęć wsparcia OPP wyraziło 12,7 mln podatników, a średnia przekazana kwota wyniosła 182,60 zł.Ostateczne przekazanie środków uzależnione jest od spełnienia przez podatników i organizacje ustawowych warunków – m.in. terminowej zapłaty podatku oraz zgłoszenia aktualnego numeru rachunku bankowego OPP do urzędu skarbowego.Dane za 2024 rok pokazują, że cyfryzacja usług podatkowych przyjęła się w Polsce na dobre. Sukces usługi Twój e-PIT to efekt konsekwentnego upraszczania procesów, poprawy dostępności i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań mobilnych. Elektroniczne rozliczenie PIT to dziś standard, który odpowiada na realne potrzeby podatników.