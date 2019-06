Od napiwków też trzeba pobrać zaliczkę na podatek dochodowy

Środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do spółki jako pracodawcy, która następnie rozdysponowuje je w ustalony sposób wśród kelnerów, stanowią ich przychód ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę. Spółka powinna od nich pobrać zaliczkę na podatek – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.06.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.143.2019.4.KK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. MNStudio - Fotolia.com Napiwki kelnerskie są opodatkowane PIT-em! Fiskus podkreśla, że napiwki, które zostawiają kelnerom klienci, zawsze są opodatkowane podatkiem dochodowym. Mogą jedynie być zaliczane do różnych źródeł przychodów, tj. np. przychodów ze stosunku pracy (gdy ostatecznie napiwki te są przekazywane za pośrednictwem pracodawcy) czy przychodów z innych źródeł. Gdy napiwki są zaliczane do przychodów z pracy, pracodawca winien od nich pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Spółka świadczy usługi gastronomiczne wynajmowanym lokalu (zarówno dla firm jak i osób prywatnych). Cała sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą kas fiskalnych . Każdorazowo zatem są wystawiane paragony fiskalne . Klienci często przyznają obsługującym ich pracownikom dobrowolne napiwki, których wysokość oraz przyznanie zależy tylko i wyłącznie od klienta. Zwyczajowo przyjęta jest tutaj kwota odpowiadająca 10% wartości zamówienia. Klient może jednak przekazać napiwek w wysokości niższej, wyższej bądź w ogóle go nie dać.Napiwki takie mogą przyjąć różnoraką formę:1. Uiszczenie napiwku na prośbę klienta jest doliczane do rachunku jako napiwek dobrowolny2. Klient pozostawia resztę lub inną kwotę w postaci gotówki po rozliczeniu rachunku3. Na prośbę klienta przy płatnościach na rachunek, kasjer (kelner) dolicza wskazaną kwotę przy płatności terminalem (kwota rachunku plus kwota napiwku).Stosowane przez spółkę systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych przydzielonych napiwków konkretnym pracownikom, dlatego możliwe jest generowanie okresowych raportów, na podstawie których spółka rozlicza się z pracownikami z napiwków.W przypadku drugim kelner po prostu zabiera napiwek. Spółka nie zna jego wysokości.W przypadku pierwszym natomiast spółka zamierza wykazywać napiwki na paragonie ze stawką 0% przypisaną literą E. Z uwagi na ograniczenia kas fiskalnych nie ma możliwości ewidencjonowania napiwków ze stawką np. (nie podlega). Na koniec dnia spółka przekaże napiwki poszczególnym kelnerom. Nie będzie ona z tego tytułu pobierać żadnych prowizji czy innych kwot – cała wartość napiwku trafia do kelnera.W przypadku trzecim natomiast spółka zamierza oddawać kelnerowi różnicę pomiędzy wysokością kwot wynikających z paragonów wystawionych i opłaconych kartą, a wysokością środków pobranych przez terminal od klienta. Owa różnica będzie stanowić napiwek kelnera. Kwoty takie zostaną przekazane po weryfikacji i zestawieniu odpowiednich danych.Spółka zadała pytanie, czy od napiwków powinna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów