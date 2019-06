Od września 2019 r. paragony fiskalne z NIP klienta

Ustawodawca wraca do pomysłu obowiązkowego podawania numery identyfikacji podatkowej klientów na paragonach fiskalnych. 10 czerwca 2019 r. ustawa nowelizacyjna trafiła do sejmu. W planach jest nie tylko obowiązkowe podawanie NIP na paragonach fiskalnych ale także surowe kary za jego brak.

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Aby wykluczyć taką zmianę decyzji nabywcy, do ustawy o VAT ma trafić zapis mówiący:

Za błędy trzeba będzie słono płacić

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma nie być ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

– czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.Projektodawcy wskazali przy tym, że obecnie funkcjonujące na rynku kasy fiskalne posiadają możliwość umieszczenia na paragonie numeru identyfikującego nabywcę. Nadto wystawianie faktur w oparciu o paragony będzie ograniczone jedynie do kas fiskalnych, które taką funkcjonalność posiadają.Wówczas nabywca będzie musiał już na etapie zakupu deklarować, czy nabywa towar/usługę jako podatnik (wówczas od razu otrzyma fakturę zakupu a sprzedaż nie będzie ewidencjonowana na kasie fiskalnej), czy jako osoba prywatna/konsument (wówczas otrzyma paragon). Nowelizacja ustawy nie będzie zatem wymagała wymiany urządzeń fiskalnych starego typu na te umożliwiające podawanie na paragonach NIP nabywcy.Projektodawcy zadbali też o to, aby podatnicy respektowali nowe regulacje.Otóż w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu nie zawierającego NIP nabywcy, organ podatkowy wymierzy mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Mówiąc zatem innymi słowy,Jeżeli natomiast nabywca ujmie w swoim rejestrze zakupu fakturę wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP, organ podatkowy również i jemuNadto powyższe sankcje mają nie mieć zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).- czytamy w uzasadnieniu do projektu.Dodatkowo przepis przejściowy zawarty w art. 8 nowelizacji wskazuje, iż nowe obowiązki i sankcje nie będą stosowane w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.