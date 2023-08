Napiwki a podatki - jakie zasady obowiązują w restauracjach?

Czy od napiwków należy zapłacić podatek?

To, czy napiwek jest opodatkowany, zależy od formy jego wypłaty. Jeśli klient przekaże napiwek w gotówce, to właściciel lokalu nie ma żadnych obowiązków podatkowych. Jednak kelner lub kelnerka powinni opodatkować te napiwki w swoim zeznaniu rocznym. Jeśli klient przekazuje napiwek za pośrednictwem terminala, to pracodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od tej kwoty i wpłacenia go do urzędu skarbowego. Pracownik otrzymuje napiwek już pomniejszony o podatek.