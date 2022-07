Zmiany terminów rozliczeń. Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy i złożyć PIT?

Przepisy Polskiego Ładu, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022, wprowadzają szereg zmian dla podatników. Jedną z nich jest ujednolicenie terminów rozliczania się z podatku dochodowego i składek ZUS.

Ujednolicone terminy rozliczania się z podatku dochodowego

Nowe terminy dla rozliczeń ZUS

Wedle przepisów Polskiego Ładu, podatnicy rozliczający się na skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w tych samych terminach, czyli 20. dnia miesiąca po zamkniętym miesiącu lub kwartale, jeśli rozliczają się kwartalnie. Od tego roku ryczałtowcy będą też odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy za grudzień (lub za czwarty kwartał) do 20 stycznia.Wszyscy podatnicy złożą także w tym samym terminie rozliczenie roczne – do końca kwietnia. W 2023 roku ostatni dzień kwietnia będzie wolny od pracy, więc termin składania deklaracji PIT upłynie dopiero 2 maja.Wydłużenie terminu składania rozliczenia rocznego do końca kwietnia będzie szczególnie wygodne dla ryczałtowców. Mogą rozliczyć grudzień w styczniu lub lutym i otrzymają więcej czasu na spokojne zamknięcie rozliczenia rocznego oraz uregulowanie należności z jego tytułu.Polski Ład zrównał też terminy wpłat składek do ZUS. Składki będą rozliczane rocznie do 20 maja, przez złożenie deklaracji ZUS DRA za kwiecień. Wszystkie ważne rozliczenia będą więc zamykane na przełomie kwietnia i maja.