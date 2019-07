Podatek u źródła od odsetek: zwolnienie tylko do końca roku

Co do zasady, od odsetek wypłacanych na rzecz kontrahenta zagranicznego należy pobrać i opłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%, tzw. podatek u źródła. Odsetki są bowiem wymienione w katalogu należności podlegających opodatkowaniu w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP).

Prawo do zwolnienia odsetek z podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy PDOP

Odsetki dla amerykańskiego wspólnika bez podatku u źródła do końca grudnia 2019 r. Ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie zasad pobierania podatku u źródła, przy czym termin wejścia w życie tych zmian został odwleczony do końca roku. Zmiany są niestety na gorsze. Podatnicy obowiązani do poboru tego podatku będę bowiem musieli najpierw wpłacić go fiskusowi w pełnej wysokości, a potem, po uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wnioskować o zwrot nadpłaconych kwot.

Zostało niespełna pół roku na stosowanie zwolnienia od wypłat przekraczających 2 000 000 zł

Zakład lub stałe miejsce prowadzenia działalności warunkiem do stosowania zwolnienia

Organy podatkowe przyznają rację podatnikom

Dla potrzeb dalszej analizy przyjęto, że amerykańskim wspólnikiem jest osoba prawna, do której zastosowanie będą miały przepisy ustawy o PDOP. W obecnym stanie prawnym, obowiązującym do końca grudnia 2019 r., przy dochowaniu należytej staranności przy weryfikacji warunków zachowania zwolnienia od podatku oraz posiadając aktualny certyfikat rezydencji podatkowej w odpowiedniej formie, potwierdzający miejsce siedziby kontrahenta dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych istnieje możliwość uniknięcia zapłaty podatku u źródła od świadczenia polegającego na wypłacie odsetek amerykańskiemu wspólnikowi. Zwolnienie z opodatkowania dotyczy należności w każdej wysokości, nawet kwoty przekraczającej nowy ustawowy limit 2 000 000 zł.Do 31 grudnia 2019 r., w odniesieniu do należności podlegających podatkowi u źródła pomiędzy podmiotami z Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, posiadając ważny certyfikat amerykańskiego kontrahenta, będzie można zastosować zwolnienia wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sprzed ponad 40 lat, tj. umowy z dnia 8 października 1974 r. między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: „Umowa”).Na marginesie warto zaznaczyć, że Umowa miała być zastąpiona Konwencją z 13 lutego 2013 r. między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej jako: „Konwencja”). Umowa pozostaje w mocy, ponieważ Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w przeciwieństwie do Rządu Polskiego do dnia dzisiejszego nie ratyfikował Konwencji. Konwencja nie została także opublikowana w Dzienniku Ustaw.Mając na uwadze powyższe, do wypłaty odsetek na rzecz wspólnika mającego w Polsce status nierezydenta podatkowego i posiadającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zastosowanie będą miały „stare” korzystne uregulowania Umowy.Podatnicy chcący uniknąć zapłaty podatku u źródła od odsetek wypłacanych amerykańskiemu kontrahentowi powinni się spieszyć. Zostało niespełna pół roku na wykorzystanie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. Od 1 stycznia 2020 r. gruntownej zmianie ulegnie procedura poboru podatku. Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1203) przedłużył do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o PDOP – w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP (Dz.U. poz. 2545).(ang. pay and refund).Odstępstwo od tej zasady będzie wymagało spełnienia dodatkowych warunków określonych w znowelizowanej ustawie o PDOP.Najważniejszą determinantą do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z Umowy jest weryfikacja, czy amerykański kontrahent posiada w Polsce zakład. Stosownie do art. 12 ust. 2 Umowy, ustęp 1 nie będzie stosowany, jeżeli odbiorca odsetek, będący osobą mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z Umawiających się Państw, posiada w drugim Umawiającym się Państwie zakład,W tym przypadku będą miały zastosowanie postanowienia artykułu 8. Z kolei z art. 6 ust. 1 Umowy wynika, iż określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" oznacza w szczególności: filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię , kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych, plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.Organ interpretacyjny w wydanej niedawno interpretacji indywidualnej prawa podatkowego przyznał rację podatnikowi w kwestii stosowania zwolnienia z opodatkowania (por. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - dalej jako DKIS – interpretacja indywidualna prawa podatkowego z dnia 30 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.133.2019.2.AK).W przedmiotowej sprawie Spółka z siedzibą w Polsce powzięła w wątpliwość, czy ma prawo do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła odsetek od pożyczki wypłacanych na rzecz wspólnika mającego w Polsce status nierezydenta podatkowego i posiadającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. DKIS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika w oparciu o art. 12 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z którym spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku u źródła odsetek od pożyczki wypłacanych na rzecz wspólnika na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o PDOP, przy spełnieniu warunków określonych w art. 26 ustawy o PDOP.