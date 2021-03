Organizacja targów bez podatku u źródła

Nabywane od podmiotów zagranicznych kompleksowych usług polegających na organizacji targów nie stanowią użytkowania urządzenia handlowego i nie podlegają podatkowi u źródła - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.03.2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.549.2020.2.BG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pattilabelle - Fotolia.com Targi branżowe w podatku u źródła Kompleksowe usługi nabywane w związku z organizacją targów dla danej spółki nie podlegają podatkowi u źródła, gdy świadczy je podmiot zagraniczny. Jest tak zarówno wówczas, gdy wszystkie usługi z tym związane świadczy bezpośrednio organizator targów jak i kilka podmiotów. Dla spółki - nabywcy, w dalszym ciągu jest to bowiem usługa kompleksowa organizacji targów.

W celu promocji swoich produktów oraz poszerzenia rynku zbytu, spółka z o.o. prowadzi działania promocyjne w ramach których m.in. bierze udział zagranicznych targach branżowych. W tym celu spółka nabywa od zagranicznych podmiotów szereg usług związanych z przygotowaniem i obsługą jej stanowiska, takie jak:1. wynajem powierzchni targowej,2. wynajem mebli do stoiska (stoły, krzesła, wieszaki, szafki itp.),3. wynajem sprzętu elektronicznego niezbędnego do obsługi stoiska (np. sprzęt audio, telewizory, skanery),4. zaprojektowanie, wykonanie i organizacja stoiska targowego, w tym jego montaż i demontaż,5. wynajem gniazdek elektrycznych i lamp,6. zakup mediów: prąd i internet,7. zakup usługi sprzątania, złożenia i rozłożenia stoiska,8. zakup usługi wpisu do katalogu targów, w tym katalogu internetowego,9. wynajem ścianek i tablic,10. wynajem kabiny targowej,11. wynajem wykładzin, dywanów, mat,12. zakup usług umieszczenia na stoisku loga, grafik, oklejanie stoiska materiałami reklamowymi,13. wynajem parkingu,14. ubezpieczenie stoiska.Powyższe usługi spółka nabywa wyłącznie w celu organizacji targów, od jednego podmiotu – organizatora targów, bądź kilku, gdy organizator nie zapewnia pełnego wachlarza wskazanych usług. Na ogół są to usługodawcy wskazani przez organizatora. Poszczególni usługodawcy następnie wystawiają faktury na rzecz spółki. Wszystkie tak nabyte świadczenia służą wyłącznie organizacji stanowiska targowego spółki.Wnioskodawca otrzymuje trzy rodzaje faktur:a. faktury, na których wskazana jest jedna pozycja, opisana np. jako „opłata za udział w targach”, „usługa targowa” lub „wynajem miejsca wystawienniczego”,b. faktury, na których znajduje się kilka pozycji, tj. wyszczególnione świadczenia lub usługi (wskazane w pozycjach 1-14 stanu faktycznego) - składają się one w rzeczywistości na usługę targową, wszystkie świadczone są przez jednego kontrahenta,c. faktury odnoszące się do jednych targów (jednego wydarzenia), wystawione przez różnych kontrahentów wykonujących różne świadczenia (związane z targami).Spółka zadała pytanie, czy tak nabywane usługi od podmiotów zagranicznych będą obarczone podatkiem u źródła ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące: